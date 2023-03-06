涉嫌協助蔡天鳳前夫逃亡的男子5萬港元交保 並限制住居

香港名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，涉嫌曾助死者前夫鄺港智潛逃的遊艇公司職員林舜，被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪，該職員今（6日）被押解至九龍城法院審理後以5萬港元交保。

香港01報導，法官按控方申請，將案延至5月8日再審，以待警方作進一步調查。被告准以5萬港元保釋，期間不得離港，須居於報稱地址，每星期到警署報道兩次，並須交出所有旅遊證件及領取續期護照的收據。

被告林舜（41歲，遊艇公司職員），被控於2023年2月24日，在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而林舜知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，安排鄺港智乘遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控該人。

蔡天鳳的前夫鄺港智、前大伯鄺港傑、前家翁鄺球等三人被控謀殺蔡天鳳罪行，前家姑李瑞香被控意圖妨礙司法公正的作為罪，四人同於5月8日再訊。