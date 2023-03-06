中國軍費增長7.2% 胡錫進：溫和增長 還不到美國的1/4

中國大陸2023年國防預算比上一年度增長7.2%，各方解讀不一，大陸媒體人胡錫進稱，這仍是很溫和的，不到美國的四分之一。

環球時報前總編輯胡錫進認為，這種溫和至少體現在三個方面：

第一，中國近年來的安全環境在惡化，去年又因俄烏衝突全球安全形勢緊繃，但中國新年度國防預算的增幅只比上一年多了0.1%。

第二，印度今年的軍費增幅達到13%，美國今年比去年增10%，德國增17%，日本的增幅高達26.3%。去年和今年很多國家的國防預算都在大幅增加，有的國家還專門批准了額外的軍備採購費用，比如德國，漲軍費是全球趨勢。中國7.2%的增幅拿到這個大背景下一比，真不算高。

第三，中國軍費至今沒有超過占GDP的1.5%，而日本已經宣佈要在5年內將軍費提升到占GDP的2%，美國已經是占GDP的3.5%，並要求所有北約國家都把軍費提升到2%以上，印度去年軍費占GDP的2.2%。中國軍費占GDP的比例明顯太低，離占GDP的2%還很遙遠。

胡錫進表示，中國增加軍費堅持自己的節奏，不橫向攀比，不搞軍備競賽，這反映了中國的一項基本戰略自信：中國有能力維護自己的國家安全，並且已經形成了把握軍事態勢的主動性。中國今後需要穩步提升軍事能力，將之與國家加快提升科技水準和擴大綜合實力協調起來，形成強軍的戰略可持續性。

胡錫進說，中國的年度國防預算仍然不到美國的四分之一，但已經把其他國家都甩在了後面，是全球很穩定的第二軍費大國。周邊沒有一個國家有能力在軍事上單挑中國，美軍在中國近海和解放軍作戰也基本失去了取勝的可能。雖然中國的戰略安全形勢變糟了，但無需驚慌。按照自己的計畫和節奏來統籌全局，中國已經有這樣做的資本。