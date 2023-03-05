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習近平：加大科技創新 突破關鍵核心技術難題

聯合報／ 特派記者賴錦宏／即時報導
中共總書記習近平參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。（央視截圖）
中共總書記習近平參加他所在的十四屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。（央視截圖）

中共總書記習近平五日下午赴全國人大江蘇團討論，他表示，江蘇要堅持4個面向，加快實施創新驅動發展戰略，推動產學研深度合作，著力強化重大科技創新平台建設，支持頂尖科學家領銜進行原創性引領性科技攻關，努力突破關鍵核心技術難題，在重點領域關鍵環節實現自主可控。

據央視新聞，習近平指出，加快實現高水平科技自立自強是推動高質量發展的必由之路。在激烈的國際競爭中，要開闢發展新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢，從根本上說還是要依靠科技創新。能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強。

他表示，要強化企業主體地位，推進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，發揮科技型骨幹企業引領支撐作用，促進科技型中小微企業健康成長，不斷提高科技成果轉化和產業化水平，著力打造具有全球影響力的產業科技創新中心。要深化科技體制改革，大力培育創新文化，健全科技評價體系和激勵機制，為創新人才脫穎而出進展才華創造良好環境。

習近平指出，加快構建新發展格局是推動高質量發展的戰略基點，要把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，加快建設現代化產業體系。要堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，深入推進新型工業化，強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，加快建設製造強省，大力發展戰略性新興產業，加快發展數字經濟。要按照構建高水平社會主義市場經濟體制，推進高水平對外開放的要求，深入推進重點領域改革，統籌推進現代化基礎設施體系和高標準市場體系建設，穩步擴大制度型開放。

他強調，要強化科技和改革雙輪驅動，深化農村土地制度改革，鞏固和完善農村基本經營制度，發展新型農村集體經濟，發展新型農業經營主體和社會化服務，發展農村適度規模經營，為農業農村發展增動力添活力。

習近平 全國人大 實體經濟

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