曝今年政策焦點？習近平參與江蘇人大 或釋放重視「製造業」訊號

每年的大陸兩會，中共總書記習近平會參選、參與與哪個地區代表團的審議備受關注。習近平在5日下午參加他所在的14屆全國人大一次會議江蘇代表團審議。一般而言，習近平當年在哪個地區參選人大，意味著該年的政策焦點，有觀點認為，習近平今年在江蘇省或是將強調對實體製造業的發展。

習近平在今年1月召開的江蘇省第14屆人大一次會議上，全票當選14屆全國人大代表。

據了解，習近平曾在2014年、2017年與2020年到江蘇省考察，其中除了考察相關實體製造業以外，也在考察過程中強調要重視生態保育。

綜合近期大陸官媒如人民日報、新華社推出的報導，習近平對江蘇實體經濟和製造業發展一直高度重視、寄予厚望。2013年提出深化產業結構調整等三項重點任務；2014年提出「經濟強」和經濟邁上新台階的要求；2017年視察江蘇時指出「必須始終高度重視發展壯大實體經濟，抓實體經濟一定要抓好製造業」；再到2020年視察江蘇時要求「在改革創新、推動高質量發展上爭當表率」。

根據此前習近平的人大代表足跡，2020年至2022年連續在年在內蒙古代表團，當時外界認為將重視扶貧、民族融合相關工作；2019年在福建代表團，當時被視為重視兩岸融合發展工作；2018年在重慶代表團，習近平在該團特別強調「家風」，被視為重視貪腐整治。