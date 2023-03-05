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陸兩會報告推進「統一進程」 學者分析：北京不會冒進

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。圖／記者陳政錄 攝影
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。圖／記者陳政錄 攝影

大陸國務院總理李克強5日在發表年度「政府工作報告」中表示，要堅定反「獨」促統，推動兩岸關係和平發展，推進「祖國和平統一進程」。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳說，大陸的政策態度很明顯，兩岸關係發展不能只有和平交流，而沒有推進「統一」進程，但考量內外諸多因素，北京也明白欲速則不達，不會冒進。

張五岳受訪時首先表示，這份總理的工作報告，涉台內容是二十大報告的延續，也跟中共一貫論述符合。他表示，如果說去年大陸提出第三份「台灣問題白皮書」，提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，是正式吹起推進統一號角的話，現在已分別寫入了中共黨和政府的工作中，完成「三步走」。

張五岳接著列舉，將接任大陸全國政協主席的王滬寧，在近期講話中高舉和平統一訴求，國台辦主任宋濤將「民主協商」列為工作重點，所以推進統一歷史進程，很清楚地已經成為既定目標，現在檯面上的最明顯的方式就是「民主協商」，這也符合北京一貫政策設計的邏輯考量，由政協、台辦推動和台灣各政黨、個別團體、各個基層的工作。

但對於中共是否正在將「統一時間表」提前？張五岳分析，考量內外諸多因素，包括美中關係、台灣即將大選的關鍵時刻，北京也不會冒進，相信今年內應不會有突破性成果。他說，大陸不會急於求成，「要的是穩步推進統一，絕對不是大躍進」，推進統一進程，跟達成「一國兩制台灣方案」、「完全統一」有因果關係，但不能畫上等號。

張五岳說，總體方略提出後，大陸主觀上希望在2049年以前解決問題，不能容忍兩岸關係發展，「只交流卻不促統」，但今年台灣大選，基本民意仍呈現「懼統」，所以陸方也清楚，要與台灣主要政黨達成「民主協商」，甚至有進展明顯不現實，還需透過長時間交流。

張五岳補充，除了總理工作報告外，觀察中共今年是否還有對台中重大宣示，要看接下來習近平、王滬寧的講話，例如習近平兩會期間是否有涉台講話，他連任大陸國家主席後的講話中，如何闡述台灣問題等。

2018年，兩岸關係緊張之際，習近平在第十三屆大陸全國人大一次會議閉幕時，就發表了超過260字的涉台內容，重申一中、九二共識，談到推進和平統一進程，強調維護領土完整、反分裂等內容，呈現「先軟後硬」。

中共 北京 習近平 一國兩制 國台辦

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