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陸網紅作家周小平成政協委員 提案發布「台獨名單懲戒令」

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸具爭議的年輕網路作家周小平成全國政協委員，3日在北京人民大會堂前留影。（人民政協網）
大陸具爭議的年輕網路作家周小平成全國政協委員，3日在北京人民大會堂前留影。（人民政協網）

大陸早前備受爭議的80後網紅作家周小平也成為新一屆全國政協委員。他還發布了部分政協提案的內容，包括建議國家發布「台（灣）省分裂勢力人物黑名單」懲戒令，制裁支獨台企等，獲得不少網民點讚。

人民政協網3日報導稱：「2014年10月15日，習近平總書記主持召開文藝工作座談會，與會人員中，除了文學界、影視界、曲藝界的權威人士，還有兩位年輕的網絡作家。新任十四屆全國政協委員周小平就是其中之一。」周小平受訪說：「政協委員不是一個頭銜或招牌，而是一種責任和義務。」

另據星島網報導，周小平前日其微博發表政協提案內容，提出「切實推動祖國完成統一大業的4點建議」，包括發布「台省份裂勢力人物黑名單」懲戒令，並將其公之於眾，若黑名單人物持續製造分裂，在對台特別行動期間，「任何人都可以將其逮捕或擊斃，不僅不用承擔任何責任，還能獲得促進統一榮譽勳章」。

在該帳號的評論區，他的提案獲許多網民叫好，稱其對台的提案是「加猛藥用狠招，王者之道。」

一直以來，周小平在網上都有較大爭議，部分支持者認為他的文章思路獨特，但批評者認為他邏輯混亂，在最基本的常識方面也有很多低級錯誤。2013年，他曾公開批評當時另一位網絡知名人士薛蠻子，稱其為推銷淨水器，詆毀中國水質有毒，造成舟山帶魚養魚場滯銷。而廣大網友在查證後發現，帶魚根本不能養殖，周小平也因此獲得了「周帶魚」的綽號。

黑名單 水質

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