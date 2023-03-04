快訊

南投立委補選／「藍營最大票倉」蔡培慧領先 許淑華：和期待有落差

疑無人機闖入跑道 桃園機場全面關場暫停起降

當行人地獄碰上黑騎士 這一幕讓網友大嘆：沒停下來的都是垃圾

汪洋發表任內最後一份工作報告 總結五年港澳台工作

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸全國政協十四屆一次會議4日開幕會上，十三屆全國政協主席汪洋發表任內最後一份工作報告。圖／央視直播截圖
大陸全國政協十四屆一次會議4日開幕會上，十三屆全國政協主席汪洋發表任內最後一份工作報告。圖／央視直播截圖

大陸全國政協十四屆一次會議4日開幕會上，十三屆全國政協主席汪洋發表任內最後一份工作報告，總結過去五年港澳台工作。其中對台部分著墨不多，主要提到全國政協發揚鬥爭精神，針對美歐炮製涉台、涉港、涉疆法案，以及針對裴洛西訪台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

在回顧過去5年工作時，汪洋指出，全國政協充分發揮作為愛國統一戰線組織的作用，凝聚海內外中華兒女致力民族復興，圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動《香港國安法》制定實施、支持全國人大完善香港選舉制度等持續發聲，主動作為。

在對台工作方面，汪洋指出，（全國政協）參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫。

在提到五年工作的主要體會時，汪洋說，必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識。

同時，必須準確把握人民政協性質定位。汪洋指出，這是人民政協堅持正確政治方向的前提，也是更好發揮自身功能作用的基石。人民政協作為統一戰線的組織、多黨合作和政治協商的機構、全過程人民民主的重要實現形式，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。

汪洋還指，中共十九大以來的五年，是極不平凡的五年，中共中央有效應對嚴峻複雜的國際形勢和各種風險挑戰，如期全面建成小康社會，勝利實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。

大陸全國政協十四屆一次會議4日下午開幕。圖／央視直播截圖
大陸全國政協十四屆一次會議4日下午開幕。圖／央視直播截圖

香港選舉 中共

延伸閱讀

王滬寧接棒政協主席與汪洋和平交接 胡春華退二線

未連任常委 港首富李嘉誠長子李澤鉅「降級」普通政協

兩會兩岸看點 釋出多少交流訊息

全動法暫緩修法 綠委：倉促、缺乏溝通讓民代措手不及

相關新聞

死灰復燃？尖沙咀大樓今早再有煙冒出 消防升雲梯檢查

尖沙咀中間道11號海員之家重建大樓今上午9時11分，大樓內再次有煙冒出，消防為避免死灰復燃，接報到場即升起雲梯尋找有煙位置，37分鐘後將煙撲熄，停止動員。

汪洋發表任內最後一份工作報告 總結五年港澳台工作

大陸全國政協十四屆一次會議4日開幕會上，十三屆全國政協主席汪洋發表任內最後一份工作報告，總結過去五年港澳台工作。其中對台...

13省份公布2022年人口數據 出生率全部下滑

近期，各省份正陸續發布2022年的人口數據。目前已有13省份公布了2022年的人口數據。在13個省份中，有十個省份實現常...

北京聲索南海主權很燒錢 開發西沙南沙估265億元台幣

北京意圖藉由推動經濟發展與闢建基礎設施，強化在爭議海域南海的主權聲索，但中國學者藉由人工智慧模擬估算，若是在南海數十個島...

【總編開箱】習思想藏強國密碼？大陸經濟告別百家爭鳴年代

一些標誌性人物的離去，往往會被視為象徵著一個時代的結束，北京大學光華管理學院名譽院長厲以寧正是如此。2月27日19時31分，厲以寧在北京協和醫院逝世，享耆壽92歲。

G20外長會 秦剛重申對俄烏勸和促談

大陸外交部長秦剛當地時間二日在印度新德里出席Ｇ20外長會期間，會見了印度外長蘇杰生、澳洲外長黃英賢等多國外長。秦剛向各國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦