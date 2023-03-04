汪洋發表任內最後一份工作報告 總結五年港澳台工作
大陸全國政協十四屆一次會議4日開幕會上，十三屆全國政協主席汪洋發表任內最後一份工作報告，總結過去五年港澳台工作。其中對台部分著墨不多，主要提到全國政協發揚鬥爭精神，針對美歐炮製涉台、涉港、涉疆法案，以及針對裴洛西訪台等發表嚴正聲明，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。
在回顧過去5年工作時，汪洋指出，全國政協充分發揮作為愛國統一戰線組織的作用，凝聚海內外中華兒女致力民族復興，圍繞提升愛國愛港愛澳力量能力建設、推進粵港澳大灣區建設等務實建言，鼓勵港區委員就推動《香港國安法》制定實施、支持全國人大完善香港選舉制度等持續發聲，主動作為。
在對台工作方面，汪洋指出，（全國政協）參與舉辦紀念台灣光復75周年主題展和海峽論壇、兩岸基層治理論壇等，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫。
在提到五年工作的主要體會時，汪洋說，必須毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導。這是人民政協必須始終恪守的根本政治原則，也是參加人民政協的各黨派團體和各族各界人士始終堅守的最大政治共識。
同時，必須準確把握人民政協性質定位。汪洋指出，這是人民政協堅持正確政治方向的前提，也是更好發揮自身功能作用的基石。人民政協作為統一戰線的組織、多黨合作和政治協商的機構、全過程人民民主的重要實現形式，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。
汪洋還指，中共十九大以來的五年，是極不平凡的五年，中共中央有效應對嚴峻複雜的國際形勢和各種風險挑戰，如期全面建成小康社會，勝利實現第一個百年奮鬥目標，黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。
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