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王超：一些國家「長臂管轄」 中方堅決反制是正當和必要的

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
陸人大會議發言人王超表示，一些國家出於私利，對外國實體和個人進行肆意打壓，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」，中方一貫堅決反對這種做法。圖/央視直播截圖
陸人大會議發言人王超表示，一些國家出於私利，對外國實體和個人進行肆意打壓，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」，中方一貫堅決反對這種做法。圖/央視直播截圖

大陸第14屆全國人大一次會議開幕前記者會3日在北京舉行，針對中國大陸正面臨的外部挑戰，人大會議發言人王超表示，一些國家出於私利，頻頻以不符合國際法的方式，濫用國內法的域外適用，對外國實體和個人進行肆意打壓。這種做法和這種霸凌行徑，被國際社會普遍批評為「長臂管轄」，中方一貫堅決反對這種做法。

王超指出，針對那些對華無理打壓遏制、粗暴干涉中國內政的行徑，中國發布《中華人民共和國反外國制裁法》、《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》、《不可靠實體清單規定》等予以反制。

他指出，對外關係法作為涉外領域的基礎性法律，有必要對反制和限制措施作出原則性規定。中國的核心利益不容損害，主權和領土完整不容侵犯。對於損害中國主權、安全、發展利益的行為，侵犯中國公民合法權益的行為，中方在法律中作出相關規定，予以堅決反制，是正當和必要的。

王超指出，在全面建設社會主義現代化國家新征程中，中國實行改革開放的決心和意志是堅定不移的。全國人大及其常委會高度重視維護國家主權、安全、發展利益方面的法治建設，同樣高度重視擴大對外開放方面的法治建設。

他指出，中國始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，堅持維護世界和平，促進共同發展，致力於推動構建人類命運共同體，在和平共處五項原則基礎上，同各國發展友好合作。

全國人大 北京

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