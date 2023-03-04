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王滬寧任主席團會議主持人 將接替汪洋任政協主席

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸全國政協第十四屆全國委員會第一次會議主席團第一次會議3日在北京人民大會堂舉行，王滬寧主持會議。圖/新華社
大陸全國政協第十四屆全國委員會第一次會議主席團第一次會議3日在北京人民大會堂舉行，王滬寧主持會議。圖/新華社

大陸全國政協十四屆第一次會議預計4日下午開幕，預備會議3日下午在北京人民大會堂舉行，通過主席團會議主持人由中央政治局常委王滬寧擔任。按慣例，王滬寧將接替汪洋出任十四屆全國政協主席。

據新華社報導，預備會議由全國政協十三屆主席汪洋主持，以舉手表決等方式，審議通過了會議主席團成員、主席團會議主持人、秘書長名單、會議議程和日程，以及提案審查委員會名單。

會議後，王滬寧走上主席台向在座的2100多名十四屆全國政協委員鞠躬致意，同十三屆全國政協主席汪洋握手，並同在主席台就座的十三屆全國政協副主席一一握手。

汪洋在會議結束時發表講話。他表示，衷心祝願全國政協十四屆一次會議取得圓滿成功，衷心祝願新一屆全國政協在以習近平為核心的中共中央堅強領導下，在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。

主席團隨後召開第一次會議，由王滬寧主持，審議通過主席團常務主席、各次全體會議執行主席和主持人、分組辦法和委員小組召集人等多個名單。

大陸全國政協十四屆第一次會議共有13名常務主席，除了王滬寧外，還包括統戰部長石泰峰、副總理胡春華、人大常委會副委員長沈躍躍、國務委員王勇、最高人民法院院長周強，另外7人是十三屆政協副主席帕巴拉·格列朗傑、何厚鏵、梁振英、巴特爾、蘇輝、邵鴻及高雲龍。

王滬寧 習近平 北京

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