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李克強將結束總理任期 攜國務院全體人員拍「畢業照」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
知名律師陶景洲2日在推特（Twitter）上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。」圖/陶景洲推特截圖
知名律師陶景洲2日在推特（Twitter）上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。」圖/陶景洲推特截圖

大陸國務院總理李克強即將退休，知名律師陶景洲2日在推特（Twitter）上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。」影片可見李克強笑著和現場人員揮手致意，這段拍攝「畢業照」的影片也在網路熱傳。

影片可見，李克強向現場人士揮手，群眾報以熱烈掌聲，並大喊「總理好」。有幾台攝影機跟著李克強拍攝，隨後李克強走向座位，與國務院全體班子成員與工作人員一起拍攝「畢業照」。

現任國務院總理李克強沒有出現在二十屆中共中央委員名單上，李克強已連續兩屆擔任國務院總理，他將於2023年大陸全國「兩會」上卸任，退出最高領導層。

5日大陸全國人大會議即將開幕，也將是李克強最後一次發表政府工作報告，為十年任期正式畫上句號。2022年全國兩會記者會上，李克強曾說，今年是本屆政府的最後一年，也是他擔任總理的最後一年。

李克強當時還說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。說到最大的挑戰，那還是新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力」。

在2020年「兩會」的新聞記者會上，李克強實事求是地說出中國當前有6億人口的每個月收入只有人民幣1,000元左右。

據了解，陶景洲是李克強的北大法律本科同班同學（北大法律系77級），是進入法國律師界的第一位中國人。

知名律師陶景洲2日在推特（Twitter）上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。」圖/陶景洲推特影片截圖
知名律師陶景洲2日在推特（Twitter）上傳影片，寫上「克強總理今天好像是與國務院工作人員最後一次合影留念。」圖/陶景洲推特影片截圖

李克強 國務院

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