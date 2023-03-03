報告：中國大陸多項科研超越美國 有望取得關鍵突破

最新報告顯示，中國大陸研究人員在37項關鍵技術的研究領先於美國同業，中國大陸在一些科學探究領域位居主導地位，有望在未來取得關鍵突破。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）發布報告指出，在檢視的44項技術中，中國大陸研究人員在37項領先於美國人，些技術涉及國防、太空、機器人、能源、環境、生物科技、人工智慧（AI）、先進材料及量子科技等領域，「長遠來看，中國的領先科研地位，意味著中國不只會在當前的幾乎所有領域技術發展脫穎而出，在還不存在的未來科技也將是如此。」

報告指出，中國在軍事和太空領域的研究興趣和表現尤為突出，包括極音速領域。根據報告，中國大陸研究人員在包括極音速科技的先進飛機引擎領域，產出超過48%具重量級影響力的研究論文，而且全球專注於這類研究的前十名研究機構中，有七家在中國，包括在多數領域排名第一、二名的中國科學院。

這些發現再次表明，中國大陸領導人習近平主政十年來，推動在先進科學、工程及科學領域超越美國的不懈努力，正取得成果。這家主要由澳洲政府資助的智庫表示，中國大陸和美國在科研競賽中遙遙領先其他國家，名列第三、四名的印度和英國在多數領域都明顯落後，之後分別是南韓和德國。

聯合國旗下世界智慧財產權組織（WIPO）的數據顯示，中國大陸全年申請專利的數量在2011年首次超越美國，2021年全年專利申請數量達158萬件，是美國的兩倍多。其他證據也顯示國際學術界日益認可中國大陸研究的品質。日本政府資助的學術技術‧學術政策研究（NISTEP）去年發布的統計指出，2018~2020年在全球前1%最常被引用的科學論文中，中國大陸的數量和比率都高於美國，為史上首見。

在此同時，華爾街日報已報導，愈來愈多在中國大陸出生、接受美國訓練的科學家正重返中國大陸。2021年，有1,400多名旅美華裔科學家放棄在美國的學術單位或企業工作，回到中國大陸，原因之一就是中國帶大陸的先進研究實力不斷增強。

在美國聯邦眾議院中國委員會日前舉行的會議中，美國議員便對中國大陸位居先進產業供應鏈核心表達不安。為強化與中國大陸相競爭的實力，拜登政府已推出530億美元的補貼計畫。

報告指出，中國大陸的眾多技術領域的領先幅度，已大到足以構成壟斷風險，包括奈米級原料與塗層、5G等先進通訊、電動車等機器所需的電池相關技術等。

不過，這份報告可能有個盲點：要把科學突破轉化為製造成就，並不容易。例如，即便充分證據都顯示中國大陸決心砸錢主宰噴射客機技術，' 當地工程師數十年來卻都很難生產出來，導致商用與軍用飛行器主要仍仰賴外國供應商。

晶片業也是類似情況。澳洲這份報告顯示，美國在設計和開發研究晶片的論文依然首屈一指，在高效運算、量子運算、及疫苗等醫療應對措施的論文，也仍維持領先。