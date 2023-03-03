美國將華大基因、浪潮列黑名單 台灣一家半導體廠也在列

美國政府2日又新增兩家中國大陸企業進入貿易黑名單（實體清單），分別是全球最大的基因組學公司華大基因集團（BGI）旗下兩個部門，以及雲端大數據服務商浪潮集團（Inspur）。此外，台灣一家半導體科技公司也被列入此份黑名單。

據路透社報導，監管出口業務的美國商務部認為，華大基因（BGI Research）和華大科技（BGI Tech Solutions，香港）所提供的科技和產品，有助於中國政府監視壓迫少數民族，而將其列入貿易出口黑名單。

此外，美國商務部也指控浪潮集團企圖利用美國製造商品，協助中國大陸進行軍隊現代化。

另外還有 26 家中國實體也被列入名單，這使得目標公司很難從供應商處收到美國貨物。

此外，位於新竹的新德科技（Neotec Semiconductor Ltd）也被列入美國商務部的貿易黑名單中。據美國商務部公布資訊，新德科技所提供的產品被用來協助俄羅斯或白俄羅斯軍隊，而因此被列入美國出口黑名單內。

根據新德科技官網，該公司成立於1998年6月，是一個專業的類比／混合訊號的IC設計公司，專注於提供類比／混合訊號IC的各種解決方案予手持式、手提式的電子產品，該公司目前主要的產品線包括電池管理IC系列、 LCD 控制及驅動IC系列

路透社分析，美方公佈的最新貿易封殺黑名單將讓過去多年進行科技戰的美中關係再度惡化。

華大基因兩家子公司也曾於2020年被美國商務部列入經濟黑名單，包括新疆絲路華大基因科技有限公司、北京六合華大基因科技有限公司，當時被列入的理由則是「協助採集少數民族群體基因」，北京和華大基因當時也都否認這項指控。