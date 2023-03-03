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尖沙咀海員之家大廈火警三級升四級 網友分析3大原因增救火難度

香港01／ 撰文：向樂高
現場火勢猛烈，大量火屑跌落地下。(黃江奇攝)
現場火勢猛烈，大量火屑跌落地下。(黃江奇攝)

尖沙咀中間道興建中的「海員之家」大廈，周四（2日）晚上11時許發生大火，大廈高層位置冒出火光，消防經現場評估後，於11時39分將火警升為三級，並加派人手前往營救，至凌晨1時46分火警升為四級。現場火勢猛烈，港島區居民隔着維港都能看到對岸發生火警，目擊的市民形容：「好似拍緊災難片」。

事件在網上引起熱議，不少網友至周五（3日）凌晨仍在追看相關新聞，形容在鬧市發生如此嚴重的火警相當罕見，綜合網友意見，更分析出火警撲救有難度的3原因，又叮囑消防員救火時小心，「最緊要人無事」、「消防大佬，救火前先顧好安全！」。

網友看過火警現場圖片，指火勢非很難迅速撲熄，反而指附近有許多高樓大廈，要小心防範火勢蔓延。事實上，附近的喜來登酒店頂樓被火屑波及，有雜物被焚毀，消防到場開喉救熄，幸無人受傷，而大火附近的大廈亦有多名居民疏散，當中緬甸臺恆星樓有50名住戶須強制撤離；重慶大廈及遠東大廈各有40人自行疏散。

灣仔北亦可清楚見到尖沙咀大廈的火光。(讀者提供圖片)
灣仔北亦可清楚見到尖沙咀大廈的火光。(讀者提供圖片)

網友預計火警撲救有難道，當中包括3大原因：

1.大廈高層起火，雲梯或消防喉都難以到達，難以在外圍射水降溫

2.大廈仍在興建中，內裏可能放有建築材料及雜物，加上防火間格可能未完成，難以防隔火勢蔓延

3.一般來說，興建中樓層消防設備未完善，相信自動灑水系統等未投入運作，未能在起火初期把火撲滅，而消防喉、火警鐘亦可能未裝設完成，如果是高層樓層率先起火，到發現時火勢可能已很猛烈

截至周五凌晨約3時，初步得悉火警中有3人受傷，須由救護車送往伊利沙伯醫院治理，據知2人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷；另有1名附近大廈住戶吸入濃煙不適。網友留意到目前火警中2名傷者無大礙，紛紛叮囑消防員救火時要先顧及自身安全，「消防員小心呀！」、「隔岸都見到咁大火，好危險，安全至上」，「希望大家平安」。

翻查資料，海員俱樂部2018年就「海員之家」重建計劃招標，項目終由商人郭炳湘旗下帝國集團奪得，亦是郭氏生前所投得，預計總投資60億元，擬於2024年開業。郭炳湘次子、帝國集團團董事郭基浩曾受訪指，父親生前非常喜歡做酒店，「做酒店未必是最賺錢，也不是純粹為賺錢，而是想把父親願景發揚光大。」

現場相當大火。(梁啟珞攝)
現場相當大火。(梁啟珞攝)

延伸閱讀：

尖沙咀中間道11號一幢正在興建中的大廈發生四級火，上址在去年亦曾發生火警

郭炳湘生前投得海員之家重建項目　原擬明年開業

文章授權轉載自《香港01》

建中 酒店 消防員

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