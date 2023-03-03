香港尖沙咀大樓失火如巨型火柱 波及喜來登酒店燒6小時未救熄

中共官方近日要求官媒和智庫，搜集民間關注的焦點，這是一年一度人大、政協兩會前必做的老功課。但也是圍繞剛落幕的中共二十屆二中全會而起的新熱點，這時個別的圈子抽樣研究，說目前的最關注是將有怎樣的「風高浪急」，然後有近乎玩笑的關切，說是關切人大開幕會會否有人被「架離」。 其中一個知識界的圈子中，有相當的好奇，現在這人大政協兩會要開、人事將大變、機構將「大拆大卸」，種種大變在即的時刻，怎會有「風高浪急」這樣抽象的關切呢？

2023-03-03 07:00