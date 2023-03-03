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香港尖沙咀大樓失火如巨型火柱 波及喜來登酒店燒6小時未救熄
香港尖沙咀發生四級大火。2日晚上11時11分，當局接獲多個報案，指中間道一幢正在興建中的大廈高層位置突然起火，部份報案人身處港島區，亦能肉眼見到火光。
害怕跑步🏃♀️下来一一 pic.twitter.com/VlUr1AlkUv— 信仁🕊️ (@FzFvk) 2023年3月2日
消防接報趕至現場開動兩喉灌救。消防經現場評估後，於11時39分將火警升為三級，並加派人手前往營救。
火警中有3人受傷，須由救護車送往伊利沙伯醫院治理，據知其中兩人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷；另一人則為附近大廈住客。消防於凌晨1時46分，將火警升為四級。
火警期間，火屑四散導致附近多幢大廈被波及，包括H Zentre、重慶大廈、喜來登酒店的天台先後起火，幸隨後被救熄，無人受傷。
另有多幢大廈超過100名居民須疏散到安全位置。直至3日清晨6時，火警仍未救熄。
火警現場為中間道11號的「海員之家」重建地盤，大廈陷火海猶如巨型火柱。
翻查資料，海員俱樂部2018年就「海員之家」重建計劃招標，項目終由商人郭炳湘旗下帝國集團奪得，亦是郭氏生前所投得，預計總投資60億元，擬於2024年開業。
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文章授權轉載自《香港01》
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