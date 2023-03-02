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共軍隱形艦載戰機「殲-35」亮相 傳具備強大作戰能力

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共海軍招飛行員宣傳片片尾，暗藏疑似大陸新型隱形艦載戰鬥機殲-35亮相的彩蛋。（取自中共海軍官方微博）
中共海軍招飛行員宣傳片片尾，暗藏疑似大陸新型隱形艦載戰鬥機殲-35亮相的彩蛋。（取自中共海軍官方微博）

中美南海對抗加劇之際，中共海軍在對內宣傳中，暗藏對外「秀肌肉」的訊息。據中共黨媒《環球時報》，上月底中共海軍發布了2023年的招收飛行員宣傳片，出現一架輪廓模糊的新型戰機，經軍事專家辨認，認為應該就是大陸傳聞多時的最新型隱形艦載戰鬥機殲-35「遮面亮相」。

大陸海軍日前發布宣傳影片，2023年將首次面向地方大學生和大學生士兵選拔艦載機飛行學員，更首次選拔女艦載機飛行學員。

在這則影片的片尾，教官在列隊的飛行員中，點名一位飛行員說：「今天是你的新任務，新挑戰」。該飛行員就朝畫面中一款影像模糊的新戰機走去。大陸軍事專家宋忠平向《環球時報》表示，這很明顯就是中國新型隱形艦載機，外界將其稱為「殲-35」。

《環球時報》旗下軍事公眾號「樞密院十號」指出，從外型特點上，可分辨出是兩側進氣、傾斜雙垂尾、機翼折疊，且機頭能看出明顯隱形設計，完全符合大陸新一代艦載戰鬥機，很可能就是「殲-35」戰機。

文章分析，殲-35將配備類似美F-35隱形戰鬥機的光電瞄準系統、重新設計的座艙罩等，對大陸航母戰鬥力提升有重大意義，可借助優勢負責前沿情報收集、爭奪制空權乃至初步火力支援；未來大陸航母可能採用殲-35隱形戰鬥機和殲-15重型戰鬥機組成的類似組合。

去年，中共海軍曾在成立73周年航母主題宣傳片，暗藏第三艘航母福建艦下水在即的「彩蛋」。中共黨媒報導稱，按過去殲-20的經歷，距大陸官方正式公布殲-35不會太久。

宋忠平分析，殲-35不僅僅會是大陸國產航艦「福建艦」的專屬，很可能同樣會配屬在「遼寧艦」和「山東艦」，做到一機多用，而宣傳片中也已經預示出在不遠的將來，殲-35很可能會首先出現在遼寧艦和山東艦上同步展開試驗飛行，為在福建艦相關工作打下基礎。

宋忠平指出，殲-35和殲-15可形成高低搭配，與美國F-35C隱形戰鬥機和F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機的搭配類似。殲-35最大的優勢是隱形，具備強大的對海對空作戰能力，兩者高低搭配可以發揮最大戰鬥力。

2022年6月，福建艦下水後其動態一直被外界所關注。對此，宋忠平認為，福建艦在系泊試驗階段應該已經完成了大部分內容，下一步就是進行海試，「福建艦在今年進行海試的概率極大，而在海試階段的艦機協調中，殲-35很可能會亮相，或以彈射起飛的方式開展試驗」。

中共海軍招飛行員宣傳片片尾，暗藏疑似大陸新型隱形艦載戰鬥機殲-35亮相的彩蛋。取自中共海軍官方微博。
中共海軍招飛行員宣傳片片尾，暗藏疑似大陸新型隱形艦載戰鬥機殲-35亮相的彩蛋。取自中共海軍官方微博。

海軍 中共 南海 戰機

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