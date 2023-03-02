快訊

林益世恐遭貪汙罪重判！收6300萬關說 最高法院大法庭裁定曝

結婚23年爆婚變？日媒稱木村拓哉可能離婚 工藤靜香親解答

中共首艘兩棲攻擊艦海南艦等4艦赴西太平洋戰訓

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共首艘兩棲攻擊艦海南艦完成西太平洋的遠海戰訓任務。（央視軍事）
中共首艘兩棲攻擊艦海南艦完成西太平洋的遠海戰訓任務。（央視軍事）

央視軍事1日報導，近日，由兩棲攻擊艦海南艦、導彈驅逐艦呼和浩特艦、導彈護衛艦柳州艦和綜合補給艦查干湖艦組成的南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，完成赴西太平洋等海域戰訓任務返港。

報導稱，海南艦等海軍遠海訓練編隊30天航行9000多海里，先後在南海、西太平洋等海域訓練，錘煉部隊聯合作戰能力。

央視軍事去年10月報導稱，海南艦前不久完成全訓考核，走出了邁向遠海大洋的關鍵一步。

報導稱，海南艦是中國海軍首艘兩棲攻擊艦，於 2019年9月25日下水，2021年4月23日入列，舷號31。隨著後續兩艘兩棲攻擊艦廣西艦和安徽艦的亮相，中國海軍兩棲戰力穩步提升。

據稱，海南艦既有能自主防禦反擊的導彈、近防炮等多種火力系統，還有能搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦裝和氣墊登陸艇的內部塢艙。

海軍 央視

相關新聞

兩岸兵凶戰危？ 廈門公布上千個防空洞疏散點 戰時手機推播信息

兩岸兵凶戰危？台灣忙著軍購，役男兵役延長，還將推出全動法。對岸的廈門也沒閒著，廈門3月1日推出手機「人防導航」平台，公布...

世界冰球賽播錯國歌港隊叫停！冰協稱已提供正確版 港府促查

香港隊參與的國際體育賽事又傳出播錯國歌，於2月28日在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，香港男子冰球代表隊擊敗伊朗，賽後播國...

華興資本董事長包凡被查 疑以公司職務換取貸款

中國華興資本控股董事長包凡正被帶走調查的事件又有更多細節披露，據外媒引述知情人士報導，包凡被拘留前已被相關部門約談數次，...

中白聯合聲明 白俄羅斯：台灣是中國一部分、反對任何形式的台獨

白俄羅斯共和國總統盧卡申科對中國國是訪問後，中白發布聯合聲明，白方重申台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨...

陸文旅局長搶當網紅 拚觀光耍帥扮醜不怕冷

近日，四川甘孜州發生一樁旅遊糾紛，上了大陸微博與各平台熱搜，2月26日一位微博博主上傳影片說，他在康定訂了四個房間，剛訂好就遇上路況警示，大雪封山封路不允許通行。這位博主退了訂單，前面三個房間的都自動退款了，第四個房間剛好卡在5分鐘，商家顯示處理中，24小時之內答覆，業者第二天說房間給留了一晚上拒絕退款，這位博主質疑當時怎麼不說要第二天說。於是他給了負評，還遭對方開小號辱罵。

宋濤會佛光山住持

大陸國台辦主任宋濤昨日在北京會見佛光山住持心保和尚一行。心保和尚表示，佛光山將繼承星雲大師宿願，繼續為推動兩岸關係和平發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦