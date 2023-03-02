中共首艘兩棲攻擊艦海南艦等4艦赴西太平洋戰訓

近日，四川甘孜州發生一樁旅遊糾紛，上了大陸微博與各平台熱搜，2月26日一位微博博主上傳影片說，他在康定訂了四個房間，剛訂好就遇上路況警示，大雪封山封路不允許通行。這位博主退了訂單，前面三個房間的都自動退款了，第四個房間剛好卡在5分鐘，商家顯示處理中，24小時之內答覆，業者第二天說房間給留了一晚上拒絕退款，這位博主質疑當時怎麼不說要第二天說。於是他給了負評，還遭對方開小號辱罵。

2023-03-02 07:00