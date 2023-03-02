中共首艘兩棲攻擊艦海南艦等4艦赴西太平洋戰訓
央視軍事1日報導，近日，由兩棲攻擊艦海南艦、導彈驅逐艦呼和浩特艦、導彈護衛艦柳州艦和綜合補給艦查干湖艦組成的南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊，完成赴西太平洋等海域戰訓任務返港。
報導稱，海南艦等海軍遠海訓練編隊30天航行9000多海里，先後在南海、西太平洋等海域訓練，錘煉部隊聯合作戰能力。
央視軍事去年10月報導稱，海南艦前不久完成全訓考核，走出了邁向遠海大洋的關鍵一步。
報導稱，海南艦是中國海軍首艘兩棲攻擊艦，於 2019年9月25日下水，2021年4月23日入列，舷號31。隨著後續兩艘兩棲攻擊艦廣西艦和安徽艦的亮相，中國海軍兩棲戰力穩步提升。
據稱，海南艦既有能自主防禦反擊的導彈、近防炮等多種火力系統，還有能搭載多型艦載直升機的直通甲板，以及裝載多型坦裝和氣墊登陸艇的內部塢艙。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言