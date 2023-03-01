李克強與IMF總裁通電話談國家債務問題

大陸國務院總理李克強1日在北京應約同國際貨幣基金（IMF）總裁格奧爾基耶娃通電話，談論解決相關國家債務問題。

李克強表示，中國同IMF開展合作有利於雙方，也有利於國際社會共同應對面臨的挑戰。中方願在多邊框架下建設性參與解決相關國家債務問題，同時主張各方共同行動、公平負擔。

李克強指出，去年在全球通膨高企的背景下，中國大陸經濟既穩增長也防通膨，居民消費價格漲幅只有2%。疫情發生以來的三年，堅持創新宏觀調控，著力通過減稅降費等激發市場活力和社會創造力，經濟年均增長4.5%，高於世界平均水平。當前中國大陸經濟增長正在企穩回升，未來發展具有廣闊空間。

格奧爾基耶娃表示，中國大陸經濟近期表現出色，將繼續成為世界經濟增長的主要動力。IMF已大幅調高中國大陸經濟增長預期。願同中方就發展中國家應對債務危機加強協調合作。