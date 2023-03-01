二中全會通過機構改革方案 港媒：港澳辦可能升格擴權

為期三天的中共廿屆二中全會昨（2/28）在北京閉幕，全會審議通過「黨和國家機構改革方案」。據香港星島日報引述消息報導，國務院港澳事務辦公室可能將升格擴權，不排除由國務院辦事機構轉為中共中央直屬機構，並且明確聯繫、指導港澳兩個中聯辦。不過，上述消息並未獲官方證實。

二中全會審議通過「黨和國家機構改革方案」，雖然方案內容尚未披露，但據報涉及港澳系統，加強中共中央對港澳工作的集中統一領導。

二中全會公報指出，中共總書記習近平除依例代表中央政治局向全會作工作報告，還就「黨和國家機構改革方案（草案）」作說明。全會同意將把「黨和國家機構改革方案」部分內容，按照法定程序提交十四屆全國人大一次會議審議。

有分析指出，這輪改革將強化中共對國家安全、科技、金融等方面的領導。有接近港澳系統的建制派人士告訴星島日報，過去三年香港政治生態發生巨變，改革可能亦將涉及港澳領域。

2019年，香港爆發修例風暴。2020年2月，中共中央成立中央港澳工作領導小組，取代原來設立的港澳協調小組，設立領導小組辦公室，與國務院港澳辦合併設置。

與此同時，全國政協副主席夏寶龍擔任中央港澳工作領導小組常務副組長，並兼港澳辦主任。此後，港澳辦頻頻以「中央港澳工作領導小組辦公室」的名稱公開亮相，並且增設宣傳司、安全事務司，職能更加實體化。

據報導，至少有兩名建制派人士透露，中共二十大前夕，就有傳港澳系統將重新整合，港澳辦升格擴權，強化中央對港澳工作的全面領導，「至於怎麼改，傳了不少版本，還要等待最後公布。」

傳言的版本包括，港澳辦可能由國務院辦事機構升格為中共中央直屬機構，向國務院台灣事務辦公室（國台辦）看齊。有消息猜測，港澳辦可能升格為「中央港澳工作辦公室」，並仍保持原有名稱，一個機構兩塊牌子。

也有消息猜測，機構改革可能強化港澳辦的領導角色，加大對兩個中聯辦的指導和協調，形成一體化領導。