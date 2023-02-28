習：「機構改革」對大陸經濟社會發展有重要影響

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央28召開民主協商會，中共總書記習近平（中）強調「黨和國家機構改革方案」對經濟社會發展將產生重要影響。（圖／截自央視新聞）
中共中央28召開民主協商會，中共總書記習近平（中）強調「黨和國家機構改革方案」對經濟社會發展將產生重要影響。（圖／截自央視新聞）

中共二十屆二中全會28日閉幕，全會審議通過了「黨和國家機構改革方案」，中共總書記習近平在對民主黨派通報該方案時指出，這次機構改革突出重點行業和領域，「對經濟社會發展將產生重要影響」。

據央視報導，中共中央2月28日在中南海舉行民主協商會，向民主黨派通報「黨和國家機構改革方案」、國家機構領導人員人選建議名單和全國政協領導人員人選建議名單，除了8個民主黨派主席外，中共7位常委也都出席。

習近平指出，中共二十大對深化「黨和國家機構改革」作出重要部署，在深化金融體制改革、完善中共中央對科技工作統一領導的體制、優化政府職責體系和組織結構、完善中共中央決策議事協調機構、加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作、理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面都提出明確要求。

他表示，為了落實中共二十大部署，中共中央形成上述「方案」，他指「總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強、力度比較大、涉及面比較廣、觸及的利益比較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響」。

習近平希望各民主黨派、工商聯和無黨派人士「深刻理解這次黨和國家機構改革的重大意義，把思想和行動統一到改革方案上來，大力支持改革，確保大會各項任務順利完成，把兩會開成民主團結、凝心聚力、風清氣正的大會」。

中共二十大 民主黨 習近平

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