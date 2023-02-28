習近平：堅持中共全面領導 是中國特色社會主義必由之路

大陸「全國兩會」召開前，中共黨媒《求是》將於3月1日出版的內容中，發表中共總書記習近平的「重要文章」，內容指稱，「中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興的必由之路」。強調只要始終不渝走「中國特色社會主義」道路，大陸就一定能夠不斷實現人民對美好生活的嚮往，不斷推進全體人民「共同富裕」。

據新華社，該篇題為《新時代黨和人民奮進的必由之路》的文章，將於3月1日出版的《求是》雜誌發表。

文章指出，「堅持黨的全面領導是堅持和發展中國特色社會主義的必由之路、中國特色社會主義是實現中華民族偉大復興的必由之路、團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路、貫徹新發展理念是新時代我國發展壯大的必由之路，以及全面從嚴治黨是黨永葆生機活力、走好新的趕考之路的必由之路」。

文章從各方面強調，堅持中共的全面領導，維護中共中央權威和集中統一領導，就能形成風雨來襲時全體人民最可靠的主心骨，以及只要始終不渝走中國特色社會主義道路，中國大陸就一定能夠不斷實現人民對美好生活的嚮往，不斷推進全體人民共同富裕等。

近年中美科技戰升溫，文章說，只要完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，推動高質量發展，加快實現科技自立自強，中國大陸就一定能夠不斷提高國家發展的競爭力和持續力，在日趨激烈的國際競爭中把握主動、贏得未來。

文章也指出要全面從嚴治黨，不斷清除一切損害中共的先進性和純潔性的有害因素，不斷清除一切侵蝕中共的健康肌體的病原體。

上述關於所謂「必由之路」的論述，出自去年3月5日，習近平在兩會期間，參加內蒙古代表團審議時的講話內容，此次大陸全國兩會召開在即，中共透過黨媒再一次重申習近平的理念。