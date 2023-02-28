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布林肯稱台海危機非中國內政 陸回批：該認真上歷史課

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
美國國務卿布林肯廿三日表示，台海若起衝突，將不是北京所稱的內政問題，而是攸關全球經濟。圖／路透
美國國務卿布林肯廿三日表示，台海若起衝突，將不是北京所稱的內政問題，而是攸關全球經濟。圖／路透

美國國務卿布林肯日前表示，全球之所以非常擔心台海爆發危機，是因這不是中國大陸宣稱，基於主權的「內政問題」，整個國際社會都關切。大陸外交部28日回應稱，布林肯的言論「極其不負責任，十分荒謬，中方堅決反對」，並建議他在台灣問題上，需要認真上一上歷史課。

大陸外交部發言人毛寧28日表示，在台灣問題上，布林肯需要認真上一上歷史課，「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則」，也是中國大陸和其他國家建立外交關係的重要政治前提和基礎。

毛寧重提美國在《上海公報》、《建交公報》和《八一七公報》三個中美聯合公報中的表述，強調美方「承認」一中，及「台灣是中國的一部分，美國政府無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行兩個中國或一中一台政策」。

毛寧反問，一段時間以來，美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號，大幅放寬對美台官方交往的約束，強化美台軍事聯繫，鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，甚至有媒體曝出美政府制定了「毀滅台灣計劃」，人們不禁要問美方究竟意欲何為？

毛寧重申，「台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

她說，「中方絕不允許任何外部勢力干涉中國內政」，奉勸美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣、切香腸、搞突破，停止混淆視聽，信口開河。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沉重代價。

日前結束歐洲行返美的布林肯，23日與「大西洋雜誌」總編輯主編哥德柏格視訊對談，在台灣問題上，布林肯對台海危機並非僅是中方宣稱的「內政問題」解釋道，全球百分之五十的貨運每天穿越台灣海峽，所需的半導體絕大部分產自台灣，若大陸侵略台灣造成危機，將對全球經濟和世界各國造成災難性後果，這也是北京當局愈來愈接收到的訊息。

布林肯 毛寧

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