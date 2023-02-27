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改革派學者厲以寧逝世 曾主持起草大陸證券法

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸總理李克強博士生導師、改革派學者厲以寧逝世，曾主持起草大陸《證券法》。（中新社）
大陸總理李克強博士生導師、改革派學者厲以寧逝世，曾主持起草大陸《證券法》。（中新社）

據人民日報官方微博消息，中國共產黨黨員、民盟中央原副主席、大陸全國人大財經委員會原副主任、全國政協經濟委員會原副主任，「改革先鋒」獎章獲得者、經濟體制改革的積極倡導者，大陸著名經濟學家、傑出的教育家、北京大學哲學社會科學資深教授、光華管理學院名譽院長厲以寧於27日19點31分在北京協和醫院逝世，享年92歲。

報導稱，北京大學已成立治喪工作組，開展相關工作。

據百度百科介紹，厲以寧的學術研究包括：管理制度和管理哲學、社會主義經濟理論與實踐、國民經濟管理學、社會主義政治經濟學、宏觀經濟學、比較經濟史、西方經濟學、中國宏觀經濟問題、宏觀經濟的微觀基礎等。因論證倡導中國股份制改革，被尊稱厲股份 。

厲以寧也是大陸總理李克強的博士生導師。

北京大學

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