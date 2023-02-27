接棒李克強？李強如何重振中國經濟

兩會即將在本周末拉開帷幕，屆時，中共新一屆政府高層職位人選將浮出水面，外界預計，屆時李強會接任李克強出任國務院總理一職，而他將如何提振經濟也引發人們猜測。

李強被看作是中國國家主席習近平數十年來的親信。去年二十大新當選政治局常委的他目前是中共第二號人物，地位僅次於習近平。

以往總理主政中國經濟大權。中央社指出，若是李強擔任新一任總理，將形成新的“習李體制”，被視為習近平心腹的他，與前任、被視為相對弱勢的李克強相比，能擁有多大幅度的經濟決策權，值得關注。不過，淡江大學兩岸關系研究中心主任張五岳接受《聯合報》采訪時表示，總理從來不是決策者，只是執行者，沒有所謂“李強經濟學”一說。

63歲的李強在浙江出生，這裡也是他仕途的開始。《紐約時報》指出，習近平從2002年至2007年擔任浙江省委書記，身為省委秘書長的李強事業開始騰飛。2013年，習近平開始擔任中共中央總書記之後，李強擔任浙江省省長。2014年到2016年，江蘇省多名高階官員因貪腐落馬，習近平委派李強出任江蘇省委書記，填補政治真空。

2017年10月，李強在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。同月，他接替韓正，兼任中共上海市委書記。

去年上海封城約兩個月，政府的嚴厲防疫措施激怒了眾多市民，同時造成嚴重的經濟損失。不過這並沒有給市委書記李強的政治生涯帶來影響。二十大上，他以中國第二高官的位置出現在人民大會堂，這個排名也讓外界猜測，他會在今年3月接任李克強，成為新總理。

上月中旬，中國國家統計局發布報告稱，初步核算，2022年全年中國GDP比上一年增長3%。這個數字不到2021年（8.4%）的一半，遠低於中國政府提出的5.5%的目標，是除2020年以外，中國經濟幾十年來最差的表現。香港《南華早報》援引華福證券首席策略分析師朱斌表示：“我們預計兩會將會推出刺激內需的政策，比如支持消費和投資。”他還補充說，向企業提供低息信貸也是一種可能。

3月初登場的人大會議上，現任國務院總理李克強將會發表總理任期內最後一次政府工作報告，“香港01”報道，這次工作報告的內容，是外界觀察中國經濟的一扇重要窗口。新總理在兩會後首度出席總理記者會，回應中外記者提問。

（綜合報道）

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