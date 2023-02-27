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美軍機通過台灣海峽 解放軍稱公開炒作

德國之聲／ 德國之聲

美國海軍第七艦隊發布聲明表示，一架P-8A軍機於周一（2月27日）飛越台灣海峽，台灣國防部也證實，確實有一架美國P-8A軍機由北向南航經台灣海峽，這是美軍最近一次穿越中國和台灣之間的敏感海域。

台灣國防部在一份簡短的聲明中說，美籍P-8A機通過台灣海峽期間，台灣軍方全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美軍第七艦隊的聲明指出，美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，包括在台灣海峽內，飛機過境台灣海峽顯示了美國對自由和開放的印太地區的承諾。今年一月初，美國軍艦「鐘雲號」（USS Chung-Hoon）也通過了台灣海峽，美軍第七艦隊稱之為「一次例行性通過」。

台灣海峽主權之爭

不過，美軍此舉引起北京不滿。據「環球網」報導，解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校稱，一架美國的P-8A反潛巡邏機於2月27日穿航台灣海峽並公開炒作，「中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美機穿航行動全程跟監警戒，一切盡在掌握」。施毅也指出，「美方行為蓄意干擾破壞地區局勢，危害台海和平穩定，我們對此表示堅決反對」。

中國聲稱民主治理的台灣為其領土，因此北京政府表示對台灣海峽「擁有主權和管轄權」，反對美國派遣軍機或軍艦通過該水道。台灣和美國則對此說法提出異議，稱這是一條「國際水道」。盡管沒有正式的外交關系，但美國是台灣最重要的國際支持者和武器銷售國。

自從去年時任美國眾議院議長裴洛西到訪台灣之後，中國軍方加強了在台海周邊的軍事部署，並且多次舉行實彈軍事演習。而美國則以「維護自由開放的印太地區」為由，自去年以來擴大了從日本到所羅門群島之間的軍事部署。

（綜合報導）

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