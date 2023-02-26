卸任前頻視察 李克強：發展第一 改革是動力

任期即將進入倒數計時的大陸國務院總理李克強，廿三日前往國家發展和改革委員會（簡稱「發展改革委」）、財政部視察時強調，「發展是第一要務，改革是根本動力」。他表示，當前中國經濟正在企穩回升，但仍面臨不少風險挑戰。要繼續攻堅克難、接續努力，推動經濟社會持續健康發展。

李克強即將結束十年總理任期，春節前就開始陸續前往各部委視察，並發表「臨別感言」。

據新華社報導，在發展改革委視察時，李克強表示，去年為應對疫情等超預期因素衝擊，國務院果斷推出穩經濟一攬子政策和接續措施，發展改革系統積極提對策、抓落實，為穩住經濟大盤發揮了重要作用。

他指出，發展改革委牽頭建立協調機制，用改革的辦法推進重大項目建設、設備更新改造加快形成實物工作量，既推動「擴投資、增消費、穩就業」，促進了去年底和今年初經濟增長，又有利於「補短板、調結構、增後勁」。

在財政部視察時，李克強說，去年大陸實施大規模退稅減稅降費、緩稅緩費等政策，幫扶企業特別是中小微企業和個體工商戶度過難關，有力支撐了「穩就業保民生」。財政系統狠抓這一重大宏觀政策落地見效，發揮了特殊作用；落實政府「過緊日子」要求，加大了基本民生的保障力度。

李克強表示，面對經濟下行壓力，中國大陸創新宏觀調控，不主要依賴擴大投資拉動經濟增長，而是把宏觀政策著力點聚焦到市場主體需求上，持續推進減稅降費，公平普惠直接地支持企業紓困和發展，這也是「放水養魚」，培植了稅源。