「堅決清理門戶」 陸紀檢系統首次全面教育整頓

中共紀檢系統的「自我革命」要求，又有新進展。24日於北京召開「紀檢監察幹部隊伍教育整頓動員部署會議」，出席講話的中共中紀委書記李希強調，要清倉起底全面處置線索，刀刃向己主動說清問題，嚴肅認真堅決清理門戶。而這也是中共首度進行紀檢全系統的「教育整頓」。

據中紀委國家監委網站消息，李希在會議中指出，開展教育整頓，是當前紀檢監察機關的一項重要政治任務。他並要求紀檢官員，要「自覺接受刻骨銘心的革命性鍛造和深入靈魂的精神洗禮，鑄就政治忠誠、清除害群之馬、健全嚴管體系、增強鬥爭本領，確保黨和人民賦予的權力不被濫用、懲惡揚善的利劍永不蒙塵」。

李希還要求，教育整頓「要堅持將黨的領導貫穿全過程」、要防止運動式，避免「一刀切」，確保取得實實在在成效。

官媒北京青年報旗下新媒體「政知見」指出，在全系統範圍內開展紀檢監察幹部隊伍教育整頓，尚屬首次。報導並提到，在一月初中共二十屆中紀委二中全會召開後，已有多個地方對紀檢監察幹部隊伍教育整頓工作進行部署，包含吉林長春、甘肅、山東等地。

此前中紀委才發布二中全會報告全文，當中就提到要「結合主題教育扎實開展全國紀檢監察系統幹部隊伍教育整頓，把純潔思想、純潔組織作為突出問題來抓，切實加強政治教育、黨性教育，嚴明法紀，堅決清除害群之馬」。

政知見報導，在這份李希上任後首次的報告裡，提出兩個層面共八個「緊盯」，要求嚴肅整治損害黨的形象、群眾反映強烈的享樂主義、奢靡之風；以及重點糾治形式主義、官僚主義。

李希還強調，要突出重點領域，深化整治金融、國有企業、政法等權力集中、資金密集、資源富集領域和糧食購銷等行業的腐敗，堅決糾治政商「旋轉門」、「逃逸式辭職」等問題。