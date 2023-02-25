大陸海協會致馬紹章唁函 繞過海基會管道

海基會前副董事長馬紹章告別式今天傍晚在台北二殯舉行，據兩岸知情人士透露，日前一份署名「大陸海協會副會長李亞飛」致馬紹章親屬的唁函，並未透過海基會管道傳達，而是陸方委請友人直接轉交給馬紹章家屬。

兩岸兩會（海基會和大陸海協會）微妙的互動關係，仍受關注。

馬紹章告別式傍晚在二殯舉行，前總統馬英九、海基會前副董事長兼秘書長高孔廉，以及海基會董事長李大維、秘書長邱垂正、陸委會副主委詹志宏等現任兩岸政策官員都出席，現場莊嚴肅穆。

馬紹章在海基會任內，戮力推動兩岸交流，多次率團赴大陸參訪，增進兩岸雙方理解和互信，亦為陸方所肯定。對於馬紹章日前離世，大陸海協會特別發出唁函，感念其對推動兩岸關係發展的付出和貢獻。

然而，據熟悉兩岸互動人士透露，署名「大陸海協會副會長李亞飛」致馬紹章親屬的唁函，落款日期為二○二三年二月廿一日，是陸方委請友人直接轉交給馬紹章家屬，繞過了兩岸兩會既有的聯繫管道。

據悉，大陸海協會在這份唁函指出：「驚聞紹章先生逝世噩耗，深感哀慟。紹章先生謙謙君子，虛懷若谷，有名士之風；心懷家國，立德立言，成大家風範。」

提及馬紹章的兩岸關係立場，唁函表示：「先生一貫堅持『九二共識』，為兩岸關係改善發展貢獻良多。任職海基會期間，為推進兩會制度化協商、開展兩岸各項交流盡心竭力，令人感佩。專此馳唁，深盼親屬節哀珍重。」

馬紹章是在本月十五日離世，享壽六十五歲。他是馬政府時期兩岸關係快速發展的主要推動者之一。今天傍晚的告別式，諸多親友為他送行。