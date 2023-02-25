快訊

聯合國為烏俄戰爭罹難者默哀 竟遭俄國代表「拿筆狂敲麥克風」打斷

確診累計破千萬！ 本土+1萬3281、53死 羅一鈞提醒228四情況要戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡天鳳頭顱、身軀仍不知所終 港警派出飛虎隊「水鬼隊」搜索

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
25日香港執法部門立即派出大量警力，在將軍澳華人永遠墳場一帶包括水庫搜索，還派出飛虎隊的「水鬼隊」人員、警犬及搜查隊。(網路照片)
25日香港執法部門立即派出大量警力，在將軍澳華人永遠墳場一帶包括水庫搜索，還派出飛虎隊的「水鬼隊」人員、警犬及搜查隊。(網路照片)

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭鄺姓前夫一家謀殺，繼而遭肢解烹屍，其遺體頭顱、身軀及手部目前仍不知所終。港媒報導，25日香港執法部門立即派出大量警力，在將軍澳華人永遠墳場一帶包括水庫搜索，還派出飛虎隊的「水鬼隊」人員、警犬及搜查隊。

蔡女遭殺害肢解烹屍案，香港警方於大埔龍尾村碎屍現場，只發現可能是死者的兩腿及兩煲「人肉湯」，其頭顱、軀幹、雙手則不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。

港媒報導稱，警方追查後發現疑犯等人在蔡女失蹤期間，曾前往將軍澳華人永遠墳場，不排除有人將部分殘肢棄於該處，甚至是在水庫內。此外，涉案位於大埔龍尾村的村屋單位目前仍然封鎖，有執法人員在門外把守。

執法人員調查認為，被害者與前夫一家有巨額金錢糾紛，涉及金額數以千萬港元計，有人因不滿事主處理財產方式，因而觸動殺機。

調查期間，數名被調查人士亦多次提供錯誤訊息，試圖混淆調查方向；經抽絲剝繭及情報分析後，成功識破有關人等製造的煙幕及謊言，並鎖定位於大埔龍尾村的村屋單位，據知該單位由被害蔡女前夫父親於這個月新租用。

據報導，涉案65歲男子為死者前夫的父親，曾任職警長，於2005年離職，即已離開香港警隊18年。消息指稱，蔡女前夫父親為案件主謀，2名兒子均有下手，母親則知情並參與事前準備工作。

香港警方曾指有人處心積慮犯案，事發單位由前夫父親在本月租用，只有一張簡陋的椅子，沒有床舖及其他傢私，相信該處是用於肢解死者。但該村屋單位是否第一兇案現場，仍有待調查。

香港 港警 大埔

延伸閱讀

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

生活極奢華！遭碎屍香港名媛是天王嫂閨密 生前是郭富城豪宅常客

疑與前夫家有金錢糾葛 香港名媛蔡天鳳遭「斬肢碎屍藏冰箱」

香港522人涉反送中及國安法在囚 年增26%

相關新聞

蔡天鳳頭顱、身軀仍不知所終 港警派出飛虎隊「水鬼隊」搜索

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭鄺姓前夫一家謀殺，繼而遭肢解烹屍，其遺體頭顱、身軀及手部目前仍不知所終。港媒報導，25日香港執法...

白俄羅斯總統盧卡申科 2/28-3/2訪問中國大陸

大陸外交部長秦剛24日才與白俄羅斯外長阿列伊尼克通電話，大陸外交部發言人華春瑩25日宣布，應大陸國家主席習近平邀請，白俄...

民調：中國威脅嚴重 台美關係重於兩岸關係

俄烏戰爭屆滿週年，最新民調顯示，69%受訪者認為中國對台灣的威脅嚴重，另41.8%認為民進黨最能維護台灣主權；另面對美中...

香港名媛蔡天鳳被形容為「新星」 是郭富城妻閨蜜

慘遭殺害的香港名媛蔡天鳳雖然不是大明星，但在香港時裝雜誌上卻是紅人，被形容為「新星」。根據其社群媒體發表內容，她常常出入...

陸疫後再掀健身潮 北京健身房32萬月薪搶台人才

新冠疫情持續3年，實體健身房因其屬性，無疑是受衝擊最大的行業之一。但疫情過後，本來即有運動習慣的人也迅速回歸。在北京工作的健身愛好者李媛接受中國體育報採訪時就說，現在健身的人愈來愈多，約團課已經需要用搶的了。

大陸前副外長傅瑩：烏克蘭問題 使歐洲更疑中

大陸外交部前副部長傅瑩指出，歐洲人對中國的誤解正在加深，最主要的原因是，當他們因烏克蘭問題陷入深深的安全危機感之時，對中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦