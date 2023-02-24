從不是決策拍板者 學者看「李強經濟學」：他只是執行者

中共第二號人物李強會在今年3月初接替李克強出任國務院總理，負責管理經濟。港媒根據財新雜誌10年前曾訪問過李強的文章，推斷「李強經濟學」的軌跡。不過淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳24日指出，大陸國務院總理從來都不是在決策當中的拍板者，只是一個執行者，更沒有所謂「李強經濟學」說法。

張五岳進一步解釋，在經濟的決策上來講，中共最高的決策會議叫中央經濟工作會議。最高的決策機構是中共中央財經委員會，這個委員會主任是習近平，未來應該就是何立峰。

張五岳指出，總理本身是一個強有力的執行者，總理本身從來都不是在決策當中的排版者，所以以前沒有「李克強的經濟學」，那是外界過度解讀，未來當然也沒有什麼「李強經濟學」。

李克強經濟學一詞源自時任英國巴克萊資本亞洲首席經濟學家黃益平，指掌管大陸經濟的國務院總理李克強，為國家經濟發展制定的增長計劃。

巴克萊在發布的研究報告中列出，李克強經濟學有三個重要支柱，包括：「不公布刺激措施」、「去槓桿化」以及「結構性改革」，核心是向市場放權讓利。

但李克強本人從來就沒有明確提出過這三大要素，也沒有將這三大要素歸結為「李克強經濟學」。定義是根據2013年3月李克強上任後掌管經濟的思路，以及他的一些做法和說法中推斷出來的。