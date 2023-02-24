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國台辦強調：「九二共識」與「一國兩制」是兩個概念

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對行政院長陳建仁、陸委會副主委李麗珍近日先後稱，「九二共識」就是一個中國、「一國兩制」；大陸對「九二共識」的定義是「同屬一中、謀求統一、接受『一國兩制』」，台灣人民沒辦法接受，呼籲大陸在不設政治前提下溝通。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨一些政客一再張冠李戴、混淆視聽，企圖欺騙台灣輿論。

朱鳳蓮24日指出，「九二共識」是1992年海協會與台灣海基會被授權達成的各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定了兩岸關係的性質，是推動兩岸關係和平發展的共同政治基礎「一國兩制」是國家統一後的制度安排。

她表示，「一國兩制」的提出遠早於「九二共識」。在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況,充分吸收兩岸各界意見和建議，充分照顧到台灣同胞利益和感情。

朱鳳蓮表示，「九二共識」與「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，民進黨一些政客卻一再張冠李戴、混淆視聽，企圖欺騙台灣輿論、誤導廣大台灣同胞，為其否認「九二共識」、破壞兩岸關係尋找藉口、開脫責任。

針對海基會新任董事長李大維日前稱，海協會與海基會交流機制建立不易，他期待兩會可以逐步展開互訪，海基會能夠及早赴陸。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」兩會協商即可恢復。

朱鳳蓮表示，海協會與台灣海基會協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜。機制中斷停擺六年多，其中原因眾所周知。我們的態度是明確的、一貫的。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復。

九二共識 海基會 一國兩制

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