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陸港全面通關後 港街頭湧現殘疾人士行乞賣藝景況

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
香港自2月6日與大陸全面通關後，多地屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。(香港01)
香港自2月6日與大陸全面通關後，多地屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。(香港01)

香港自2月6日與大陸全面通關後，多地屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。據多家港媒報導，香港警方23日在觀塘瑞和街以涉嫌「在公眾地方乞取施捨」將一名38歲大陸籍男子拘捕，這也是三天之內第二宗類似案件。

據星島日報，香港警方23日上午約11時接獲路人報案，指有一名傷殘男子在觀塘瑞和街行乞，觀塘特遣隊人員接報到場，發現該行乞男子，並有路人將金錢放入其前方塑膠桶。特遣隊人員其後以涉嫌「在公眾地方乞取施捨」將該名男子拘捕。

行動中，特遣隊人員檢獲一個塑膠桶、一對手杖及約700港元現金。被捕人士現正被扣留調查，案件由觀塘警區特遣隊跟進。

實際上，陸港全面通關後，香港街頭就湧現行乞情況。

據《香港01》直擊報導，10日在長沙灣及深水埗一帶，一對傷殘男女在街頭賣唱，保守估計獲市民「打賞」逾千港元。其後有市民不堪該對男女造成的噪音滋擾而報警，警員到場以涉嫌「非法行乞」拘捕兩人，並帶回調查。

經港警初步調查，上述在香港街頭賣唱的兩人，分別是73歲大陸籍女子及66歲大陸籍男子，雙雙涉嫌「在公眾地方乞取施捨」。

根據香港《簡易程序治罪條例》，任何人士在公眾地方、街道或水道乞取或收取施捨，均屬犯罪，如屬首次或第二次定罪，可處罰款500港元及監禁一個月；如屬第三次或其後再被定罪，可處罰款500港元及監禁12個月。

對於香港街頭行乞湧現情況，香港警務處處長蕭澤頤近日表示，已留意相關「黑點」，如有需要定會果斷執法。

香港自2月6日與大陸全面通關後，多地屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。(香港經濟日報)
香港自2月6日與大陸全面通關後，多地屢現行乞人士或傷殘人士街頭「賣藝」。(香港經濟日報)

香港 觀塘 港警

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