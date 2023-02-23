中國加速減持美債 如何影響美國？

美國財政部近日公布的資料顯示，中國大陸持有的美債已經連五個月下降。從2021年底開始的一年時間裡中國總計減持美債1,732億美元，降幅達到17%，是2016年以來減持最多的一年，遠高於其他國家的6%，這對美國有什麼影響？

隨著美國聯準會的不斷升息，美國聯邦政府再次面臨債務違約風險。美國國會預算辦公室稱，如果國會不及時授權聯邦政府提高債務上限，2023年7月至9月美國恐面臨災難性債務違約。

中新經緯報導，中信證券首席經濟學家明明分析，美國債務問題或是中國減持美債的因素之一，在美國債務面臨違約風險的情況下，降低美債持倉有助於控制風險。

星圖金融研究院副院長薛洪言指出，從長期看美國債務上限問題會侵害美元資產的可靠性，但中短期更多是情緒面的影響，美債高企不等於美債違約，近兩年中國減持美債與此關係不大，不過，當前減持美債已成為機構共識，因此中國減持美債屬於正常的資金配置行為。

明明認為，從外匯存底安全層面考慮，為優化外匯存底資產結構，中國也存在減持美債、提升非美資產占比的需求。

此外，全球地緣衝突加大或也是一個重要原因。薛洪言說，受烏克蘭危機影響，全球各國均開始對外匯存底的安全性和收益性進行再平衡，降低對單一類型資產的依賴。。

中國加速減持美債對美國有哪些影響？薛洪言指出，中國趨勢性減持美債會對美債中長期供需結構產生影響，需求缺口的出現可能會導致美債作為一種資產對全球配置資金的吸引力下降，繼而對美元資產的吸引力甚至美元霸權影響力都會產生一定的潛在影響。

明明分析，中國作為美債的主要持有者之一，其加速減持美債的行為或從情緒層面對全球去美元化產生一定影響，推動各國央行調整其外匯存底資產結構，並向著多元化的方向發展。

不過，明明強調，儘管從趨勢上看，美元在全球官方外匯存底中的占比呈現下行趨勢，但絕對數據上依舊較高，美元資產仍是全球主要的官方儲備資產。

在減持美債的同時，中國的黃金儲備卻在持續增加。世界黃金協會日前發布的報告稱，中國在2022年共進口1,343噸黃金，是2018年以來的最高水準，更比2021年增長64%。

薛洪言解釋，從全球央行資產配置的角度看，美元資產和黃金之間存在一定的蹺蹺板效應，當美元資產的吸引力下降時，通常會增大對黃金的配置。此外，在全球地緣衝突持續升級的背景下，黃金可降低外匯存底的地緣政治風險，因此受到全球主要央行的青睞。

明明指出，黃金作為傳統的避險和抗通膨資產，在地緣政治波動加劇、海外主要經濟體面臨高通膨壓力的背景下，具有良好的配置價值。從外匯存底角度來看，提升黃金儲備也有助於優化中國的外匯存底結構，提高抗風險能力。

而在美國國內，一些州正在加速立法讓黃金白銀成為與美元並駕齊驅的合法貨幣。難道連美國自己的人都對美元失去信心？明明分析，這具有一定的信號意義，體現出民眾在面臨地緣政治風險、通膨風險、美國債務問題等因素的情況下，對於黃金等實物資產的偏好有所增加，以及對美元信心的降低。