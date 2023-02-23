陸駐港外交公署約見美總領事 要求不得在港搞政治滲透

大陸外交部駐港特派員公署發言人23日表示，大陸外交部駐港公署特派員劉光源近日約見美國駐港總領事梅儒瑞，就美總領事和總領館近期一系列干預香港事務的「錯誤言行」，提出嚴正交涉，表達強烈不滿。

劉光源敦促梅儒瑞恪守外交官職業操守，不要在錯誤道路上越走越遠。劉光源並為美國總領事和總領館劃出三條「紅線」，要求美方不得危害中國國家安全，不得在香港搞政治滲透，不得詆譭破壞香港發展前景。

據美國之音早前報導，美國駐香港總領事梅儒瑞（Gregory May）上個月25日出席美國智庫CSIS舉辦的一場網上研討會時表示，由於港版國安法以及嚴苛防疫措施等因素，過去兩年已有1萬5千名在港美國人離開香港。

他警告，在港版國安法下，企業必須警覺，以往在中國大陸才會面對的營商風險會逐漸在香港出現。部分國際企業已撤離香港，有些公司則把關鍵員工或業務轉移到其他地方。美方擔心，北京若採取進一步行動將迫使更多最優秀精英離開香港，使香港國際金融地位受損。

梅儒瑞並首次回應，大陸全國人大常委會早前就港版國安法釋法。他認為，釋法擴大香港行政當局的權力，可以作出影響案件的決定，而且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港司法獨立。

對於梅儒瑞這番言論，大陸外交部駐港公署發言人當時就透過新聞稿表達強烈不滿，予以嚴厲譴責，並要梅儒瑞「收起『人權衛士』的惺惺作態，停止自取其辱的政治表演」。