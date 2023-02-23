快訊

食物鏈大逆轉！鱷魚悠游慘被「藍色巨嘴戰鬥機」光速生吞 吃到骨頭都不剩

今年第5起！高鐵「集電弓自動下降」 晚間部分列車延誤

全台洗三溫暖…228連假下探8度再回暖 這天氣溫又溜滑梯

陸駐港外交公署約見美總領事 要求不得在港搞政治滲透

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部駐港特派員公署特派員劉光源。（中新社）
大陸外交部駐港特派員公署特派員劉光源。（中新社）

大陸外交部駐港特派員公署發言人23日表示，大陸外交部駐港公署特派員劉光源近日約見美國駐港總領事梅儒瑞，就美總領事和總領館近期一系列干預香港事務的「錯誤言行」，提出嚴正交涉，表達強烈不滿。

劉光源敦促梅儒瑞恪守外交官職業操守，不要在錯誤道路上越走越遠。劉光源並為美國總領事和總領館劃出三條「紅線」，要求美方不得危害中國國家安全，不得在香港搞政治滲透，不得詆譭破壞香港發展前景。

據美國之音早前報導，美國駐香港總領事梅儒瑞（Gregory May）上個月25日出席美國智庫CSIS舉辦的一場網上研討會時表示，由於港版國安法以及嚴苛防疫措施等因素，過去兩年已有1萬5千名在港美國人離開香港。

他警告，在港版國安法下，企業必須警覺，以往在中國大陸才會面對的營商風險會逐漸在香港出現。部分國際企業已撤離香港，有些公司則把關鍵員工或業務轉移到其他地方。美方擔心，北京若採取進一步行動將迫使更多最優秀精英離開香港，使香港國際金融地位受損。

梅儒瑞並首次回應，大陸全國人大常委會早前就港版國安法釋法。他認為，釋法擴大香港行政當局的權力，可以作出影響案件的決定，而且缺乏司法機構監察，可能進一步破壞香港司法獨立。

對於梅儒瑞這番言論，大陸外交部駐港公署發言人當時就透過新聞稿表達強烈不滿，予以嚴厲譴責，並要梅儒瑞「收起『人權衛士』的惺惺作態，停止自取其辱的政治表演」。

香港 港版國安法 美國

延伸閱讀

駁中資介入傳言 雷虎：國機國造發展無人機決心不動搖

網傳近一年最好吃！麥當勞「鹽酥台味」征服港澳，「鹽酥雞排飽」領軍6新品同步開賣

林松義「逼哭蔣中正」自己也落淚！掉淚原因笑翻全場

富比世富豪榜 李嘉誠蟬聯香港首富

相關新聞

解放軍將在2027年前攻台？ 大陸國防部這樣回答

解放軍將在2027年前為攻台做好準備？對此，大陸國防部新聞發言人譚克非23日表示，「台灣是中國的台灣」，大陸願以最大誠意...

台馬海纜斷線與中共有關？ 陸委會：無具體證據證明

2月初兩條台灣與馬祖間的海底電纜，分別遭大陸漁船和不知名貨輪勾斷，除影響馬祖當地民生外，也引發國安疑慮。被問到斷線是否與...

內蒙古露天煤礦坍塌事故 相關人員已被控制

內蒙古露天煤礦坍塌事故，目前已造成4人死亡，仍有49人失聯，公安機關已介入調查，相關人員已被控制。網傳影片顯示，事發當時...

內蒙古煤礦坍塌：中國「劣跡黑坑」的害命悲劇？

「才一轉眼的時間，山體就崩塌了...」中國內蒙古阿拉善盟2月22日下午1時許，一處露天煤礦發生大規模坍塌，截至事發當日晚間8時，確認至少造成2人死亡、6人受傷、53人失聯。目前現場仍在救援和事故調查當中。坍塌礦坑所屬的「內蒙古新井煤業有限公司」，近期也被發現涉及209件司法案件、13次的失信紀錄及數次行政處罰——整起事故仍在調查，此時中國輿論除關心救難之外，也開始質問：新井煤業的劣跡，是否與坍塌原因有關？為何有多次不良紀錄的新井煤業仍持續運作生產？

陸駐港外交公署約見美總領事 要求不得在港搞政治滲透

大陸外交部駐港特派員公署發言人23日表示，大陸外交部駐港公署特派員劉光源近日約見美國駐港總領事梅儒瑞，就美總領事和總領館...

內蒙煤礦場坍塌事故 陸委會表達慰問、盼救援順利

大陸內蒙古一露天煤礦昨發生大規模坍塌，據官媒報導，事故已造成4人死亡，6人受傷，49人失聯。對於這起不幸事故，陸委會副主...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦