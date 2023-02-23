中日安全對話 中方要求日本糾正在台灣問題的錯誤

中國外交部副部長孫衛東與日本外務省外務審議官山田重夫22日在東京主持第十七次中日安全對話。據中國外交部官網，中方就日本在台灣問題上的消極動向表明嚴正立場和關切，要求日方糾正錯誤，擺正認知。

中國外交部官網稱，雙方介紹了各自外交安全理念和防務政策，就共同關心的廣泛議題深入交換意見。雙方同意中日作為近鄰和國際地區重要國家，應加強對話溝通，妥善管控和處理矛盾分歧，共同致力於增進互信、推進合作，落實兩國領導人關於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係的重要共識，為地區和世界的和平穩定與發展繁榮作出更大貢獻。雙方商定在兩國防務部門海空聯絡機制框架下保持密切聯繫，儘早開通直通電話。

中方全面深入闡釋了全球安全倡議等政策主張，就日本推進強軍擴武、在防務安全政策當中渲染「中國威脅」、在周邊地區加強同域外勢力軍事安全勾連，在台灣、南海等事關中國核心和重大利益問題上不斷出現消極動向表明嚴正立場和嚴重關切，要求日方糾正錯誤，擺正認知，以實際行動兌現堅持和平發展道路、恪守一個中國原則的承諾，致力於同中方構築建設性安全關係。

本次中日安全對話是時隔4年後再次舉行。雙方認為對話增進了相互瞭解，具有積極意義。參加對話的還有中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任張保群、日本防衛省防衛政策局副局長安藤敦史。

另，孫衛東還會見日本外相林芳正。孫衛東表示，今年是中日和平友好條約締結45周年。雙方應重溫條約精神，延續高層交往的積極效應，妥善管控矛盾分歧，維護和深化各領域合作，將「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識落到實處，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

他說，當前國際秩序正發生深刻變化，少數國家濫用單邊制裁等手段欺壓霸凌他國，以冷戰思維拉幫結派。希望日方著眼本國和地區國家共同利益，維護中日互利互惠合作和地區產供鏈穩定暢通，抵制分裂對抗，宣導團結合作，使亞洲成為和平發展的高地而非陣營對抗的前沿。

林芳正表示，日中間的此次磋商對話內容充實。兩國關係富有發展潛力同時面臨各種課題。去年以來雙方保持良好高層交往勢頭。希望雙方繼續加強對話溝通，共同推動兩國關係發展，為地區乃至世界和平穩定承擔起更重要責任。