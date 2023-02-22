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普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅（左）與俄羅斯總統普亭（右）會晤。俄羅斯衛星通訊社
中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅（左）與俄羅斯總統普亭（右）會晤。俄羅斯衛星通訊社

俄羅斯總統普亭22日會見到訪莫斯科的中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅。普亭表示，中俄關係正按之前的計劃發展，正邁向新的里程碑，期待中國國家主席習近平訪俄。普亭還提到，中俄雙邊貿易額，將早於2024年達到2000億美元。

俄羅斯衛星通訊社報導，王毅轉達習近平對普亭的問候，並表示中俄關係經歷了國際社會的壓力，正穩定發展，中國準備與俄羅斯在有利兩國及整個世界的方面加強合作，並強調中俄關係不會受到第三方壓力影響。

普亭指出，俄中合作對穩定國際局勢有著非常重要的意義，俄中雙方在多領域、多邊機制下保持合作關係，其中包括在聯合國安理會，俄方擔任常任理事國、以及金磚國家和上海合作組織框架下合作。

普亭提到，期待中國國家主席到訪俄羅斯，並指出雙方制定了在2024年達到2000美元的目標。「去年這已經達到了1850億美元，有理由認為，我們可能甚至會早於計劃達到我們貿易額的目標。」

同一天，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，表示中俄保持戰略定力，並傾向於多極世界。拉夫羅夫表示，中俄關係正穩步及蓬勃發展，儘管世界舞台上存在高度動盪，但中俄展示了凝聚力，並準備好在尊重國際法及聯合國的核心作用基礎上捍衛彼此利益。

普亭 俄羅斯 王毅

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