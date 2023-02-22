陸委會：國台辦不認一中各表 藍營遭矮化仍呼應中共

國民黨副主席夏立言本月中旬赴陸訪問，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會上，繼續讚揚夏立言一行訪問在國共兩黨「九二共識」基礎下對話、溝通，取得積極成果。但陸委會表示，中國大陸不承認國民黨的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

對於國共交流，陸委會晚間回應重申，兩岸交流應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提，國共兩黨交流亦應符合台灣社會期待。

陸委會表示，中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，今日國台辦記者會亦不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

陸委會還說，北京方面設置損害我主權、矮化台灣的政治前提及人為干預的交流限制與阻礙，並反覆以交流措施對台灣政黨分化操弄，不利雙方良性互動及確實保障雙方人民利益福祉。

日前，國民黨18日針對夏立言訪陸召開記者會說明，夏立言表示此行有些成果，比如達成關心在中台灣民眾、反映台灣基層民意、和大陸涉台人士交流等三大主要目標，也改善兩岸交流互動氛圍、和緩緊張關係，增進台灣民生福祉；針對台灣農漁食品去年底遭中國禁止輸入，陸方善意回應，同意在遵循相關規範後可以逐步開放相關產品進口。

另，對於先前星雲法師圓寂頌讚典禮前，陸方弔唁團曾傳出有人申請時隱蔽身分，話題持續發酵，陸委會同一天回應說明稱，有關報載劉女士是否隱蔽身分問題，據瞭解，主管機關因本案時效緊迫，採取先依邀請單位所提陸方人員名單啟動程序，並送請中央疫情指揮中心予以專案審查，相關應備身分證明文件，則以後補之方式處理。

陸委會說，依邀請單位所提供之陸方人員名單，劉女士任職單位為「江蘇省人民政府台灣事務辦公室」，嗣後向移民署補送申請資料，其職稱為揚州市副市長。

不過，由於陸委會當時要求大陸現職官員申請來台弔唁，國台辦需循既有聯繫機制聯繫陸委會，因此最後這位揚州市副市長劉流，也並未入境台灣。