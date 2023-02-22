快訊

股價如同雲霄飛車...股民成立自救會取暖 星宇喊冤：不能怪公司

威力彩明上看10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸委會：國台辦不認一中各表 藍營遭矮化仍呼應中共

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
中共中央政治局常委王滬寧（右）日前在北京會見中國國民黨副主席夏立言（左）一行，陸委會說國民黨遭矮化仍呼應中共。（新華社）
中共中央政治局常委王滬寧（右）日前在北京會見中國國民黨副主席夏立言（左）一行，陸委會說國民黨遭矮化仍呼應中共。（新華社）

國民黨副主席夏立言本月中旬赴陸訪問，大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會上，繼續讚揚夏立言一行訪問在國共兩黨「九二共識」基礎下對話、溝通，取得積極成果。但陸委會表示，中國大陸不承認國民黨的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

對於國共交流，陸委會晚間回應重申，兩岸交流應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提，國共兩黨交流亦應符合台灣社會期待。

陸委會表示，中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，今日國台辦記者會亦不承認我在野黨有所指的「一中各表」，國共兩黨在沒有共同認知，且遭中方矮化下仍相互呼應，台灣人民不會接受。

陸委會還說，北京方面設置損害我主權、矮化台灣的政治前提及人為干預的交流限制與阻礙，並反覆以交流措施對台灣政黨分化操弄，不利雙方良性互動及確實保障雙方人民利益福祉。

日前，國民黨18日針對夏立言訪陸召開記者會說明，夏立言表示此行有些成果，比如達成關心在中台灣民眾、反映台灣基層民意、和大陸涉台人士交流等三大主要目標，也改善兩岸交流互動氛圍、和緩緊張關係，增進台灣民生福祉；針對台灣農漁食品去年底遭中國禁止輸入，陸方善意回應，同意在遵循相關規範後可以逐步開放相關產品進口。

另，對於先前星雲法師圓寂頌讚典禮前，陸方弔唁團曾傳出有人申請時隱蔽身分，話題持續發酵，陸委會同一天回應說明稱，有關報載劉女士是否隱蔽身分問題，據瞭解，主管機關因本案時效緊迫，採取先依邀請單位所提陸方人員名單啟動程序，並送請中央疫情指揮中心予以專案審查，相關應備身分證明文件，則以後補之方式處理。

陸委會說，依邀請單位所提供之陸方人員名單，劉女士任職單位為「江蘇省人民政府台灣事務辦公室」，嗣後向移民署補送申請資料，其職稱為揚州市副市長。

不過，由於陸委會當時要求大陸現職官員申請來台弔唁，國台辦需循既有聯繫機制聯繫陸委會，因此最後這位揚州市副市長劉流，也並未入境台灣。

陸委會 夏立言 國台辦

延伸閱讀

趙春山：對岸多次提到不喜歡打仗 至少國共都不要打仗

赴陸回台記者會 夏立言：國共都不想有戰爭 沒談到選舉

夏立言訪陸達成三目的 重申堅持「九二共識、一中各表」立場

影／台灣基進抗議夏立言返台 王興煥：對台統戰已升級

相關新聞

宋濤見新加坡外長談反台獨 陸委會：北京撒謊不實宣傳

大陸國台辦主任宋濤21日在北京會見新加坡外長維文，此舉相當罕見，但會後雙方新聞稿對是否列入「反對台獨」字眼呈現各表。對此...

內蒙古一露天煤礦大面積坍塌 已致2死6傷53失聯

據央視報導，今（22）日下午13時許，內蒙古阿拉善盟阿拉善左旗新井煤業有限公司一露天煤礦發生大面積坍塌，現場造成多名作業...

內蒙古爆工安意外！露天煤礦大面積坍塌50人被困 習近平指示全力搜救

大陸內蒙古阿拉善盟左旗新井煤業有限公司一露天煤礦，於22日出現大面積坍塌，據當地員工初步估算，坍塌長度約400公尺。據新...

白紙運動秋後算帳！大陸2名演員遭禁言 趙麗穎、白鹿新劇恐難上映

繼女星春夏疑因聲援白紙運動遭禁言封殺後，中國男星周峻緯、脫口秀演員孟川的微博帳號今天同遭禁言，原因都是「違反相關法律法規...

普亭晤王毅 稱期待習近平訪俄

俄羅斯總統普亭22日會見到訪莫斯科的中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅。普亭表示，中俄關係正按之前的計劃發展，正邁向...

會晤王毅現場 陸媒：普亭張開雙臂歡迎

王毅與普亭的會晤展開。據澎湃新聞、財聯社等陸媒報導，當地時間22日，俄羅斯總統普亭在莫斯科會見中共中央政治局委員、中央外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦