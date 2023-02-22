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提升對台工作法治水平 陸國台辦：歡迎來信提供建議

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，歡迎給國台辦提供對台工作建議。記者賴錦宏／攝
大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日表示，歡迎給國台辦提供對台工作建議。記者賴錦宏／攝

隨著大陸官方不斷強調法治重要性，大陸台胞服務也正提升法治化水平。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在記者會表示，採取創新措施完善台胞福祉制度、完善涉台糾紛長效機制，並提醒如果台胞對於國台辦對台工作有建議，歡迎給國台辦信訪辦去信。

朱鳳蓮介紹，陸方踐行以人民為中心的發展思想，對廣大台胞遇到的困難和問題感同身受，指導各地台辦，加強政策宣導，靠前服務指導，著力解決台灣同胞急難愁盼問題，切實維護台灣同胞合法權益。去年各級地方台辦共受理涉台糾紛案件4060件，辦結3951件，結案率97.3%。

此外，朱鳳蓮指出，陸方在2021年底正式上線涉台糾紛「總對總」訴調對接機制，即依託「人民法院調解平台」，為兩岸同胞特別是台胞提供多元調解、司法確認、登記立案等高質量、一站式、全流程在線化解糾紛服務。2022年通過這一機制委派訴前調解1628件，結案977件，調解成功率68.2%，充分說明平台機制創新對台胞權益保護發揮了重要作用。

此外，朱鳳蓮表示，陸方本著了解民情、集中民智、維護民利、凝聚民心的原則做好信訪工作。國台辦信訪辦2022年受理兩岸同胞來信774件，其中有20%（160餘件）是台胞來信。許多台胞在信中積極表達對擴大兩岸交流合作、深化兩岸融合發展的意見建議。

最後，朱鳳蓮說，「大家對對台工作有什麼意見建議，歡迎給國台辦信訪辦來信。」

國台辦 朱鳳蓮

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