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夏立言訪陸 陸國台辦：在「九二共識」下取得積極成果

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
國民黨副主席夏立言（右二）、大陸事務部主任林祖嘉（左）、智庫資深顧問趙春山（左二）、智庫內政及法制組召集人高思博（右）昨舉行訪陸返台成果報告記者會。記者蘇健忠／攝影
國民黨副主席夏立言（右二）、大陸事務部主任林祖嘉（左）、智庫資深顧問趙春山（左二）、智庫內政及法制組召集人高思博（右）昨舉行訪陸返台成果報告記者會。記者蘇健忠／攝影

國民黨副主席夏立言8日至17日赴陸訪問引發兩岸社會關注。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，夏立言一行訪問在國共兩黨「九二共識」基礎下對話、溝通，取得積極成果。

朱鳳蓮介紹，國民黨副主席夏立言先後到北京、南京、上海、武漢、重慶、成都等地，參加有關會見、座談、交流活動並參訪。這是今年國共兩黨交流往來的一項重要活動，也是在新冠疫情防控進入新階段後，我們推動恢復、擴大兩岸交流合作的具體實踐。

朱鳳蓮指出，中共中央政治局常委王滬寧以及中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤分別會見夏立言副主席一行，雙方重申堅持「九二共識」、反對「台獨」這一國共兩黨互信和交往的共同政治基礎，就當前台海形勢及攸關台灣同胞利益福祉的相關議題對話溝通、交換意見，取得積極成果。

朱鳳蓮強調，陸方「願在既有共同政治基礎上，同國民黨加強高層往來，鞏固增進政治互信，保持良性互動，順應兩岸同胞願望，深化包括青年在內的各層級、各領域交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。」

國民黨方面在18日針對夏立言訪陸也召開記者會說明，夏立言表示此行有些成果，比如達成關心在中台灣民眾、反映台灣基層民意、和中國涉台人士交流等三大主要目標，也改善兩岸交流互動氛圍、和緩緊張關係，增進台灣民生福祉; 針對台灣農漁食品去年底遭中國禁止輸入，陸方善意回應，同意在遵循相關規範後可以逐步開放相關產品進口。

對於敏感的九二共識問題，當時夏立言指出，根據國民黨黨章黨綱，堅持九二共識、一中各表、反對台獨，這一直是國民黨堅守的立場。

夏立言 國民黨 九二共識

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