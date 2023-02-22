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兩岸16直航點仍不通 陸國台辦：望民進黨取消人為限制
陸方近期督促我政府恢復兩岸16個直航點，但目前進度仍緩。大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在記者會上表示，目前未收到我方政府正面回覆。他督促民進黨應該盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運正常化。
朱鳳蓮介紹，陸方大力支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班，由航空公司自主動態優化航班安排。總計13日至19日間，兩岸航線執行客運航班共214班，比1月8日前的每周不到100班增加不少。但相較於2020年前每周最高890班的兩岸定期航班，目前的運力仍難以滿足兩岸民眾需要。
朱鳳蓮批判，「特別是在民進黨當局單方面限制下」，目前大陸僅有北京、上海、廈門、成都4個兩岸直航航點，總體上兩岸往來仍然相當不便。
朱鳳蓮說，大陸航空主管部門在1日循兩會協議聯繫渠道促請台方優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，目前還未得到正面回覆。陸方希望民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消人為限制，恢復兩岸空中客運直航正常化。
對於恢復16直航點一事，陸委會先前回應：「我方民航局會適時與陸方聯繫溝通」；而交通部長王國材此前也表示目前正與陸委會、衛福部等相關部會密集討論中，他說現在4個營運中的兩岸直航點，搭載率都在5成以下，若再開放16個航點，運量是否足夠支撐，民航局會再與航空公司討論。
陸方希望優先恢復航點，包含廣州、深圳、南京、無錫、杭州、寧波、武漢、福州、合肥、重慶、長沙、鄭州、海口、西安、瀋陽、哈爾濱等16個兩岸直航航點。
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