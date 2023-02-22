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港媒：大陸廣電總局將走入歷史

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國家廣播電視總局。（傳媒一線）
大陸國家廣播電視總局。（傳媒一線）

港媒報導，掌管大陸廣播電視的廣電總局將走入歷史，中共二十屆二中全會本月底召開，其中一個重要議程是審議《黨和國家機構改革方案》稿，提交3月的全國兩會通過。港媒報導稱，當中的廣電總局可能正式併入中宣部。

星島網報導，中共十九大之後的機構改革，擴大了中央宣傳部、中央組織部、中央統戰部等黨務系統的權力。中組部統一管理中央機構編制委員會辦公室、公務員的工作，不再保留單設的國家公務員局；中宣部統一管理新聞出版、電影的工作，對外加掛國家新聞出版署（國家版權局）、國家電影局的牌子；國家宗教局、國務院僑辦併入中央統戰部，由一名副部長兼任這兩個部門的領導。

國務院系統方面，組建了自然資源部、生態環境部、文化和旅遊部、退役軍人事務部。改革後，國務院正部級機構減少8個，副部級機構減少7個。

二十大後的機構改革，「以加強黨中央集中統一領導為統領」，意味著以黨領政的方向不變，但相信動作不會5年前那麼大，國家廣播電視總局走入歷史則是大概率。5年前被拿走「新聞出版」，同時又組建正部級的中央廣播電視總台，廣電總局權力萎縮，已被「陰乾」，只是管理地方的廣播電視媒體。

去年12月，徐麟空降貴州省委書記，廣電總局已近3個月沒有安排局長，估計下月就正式併入中宣部，留下一個神主牌。

報導稱，盛傳人力資源和社會保障部、民政部，也將合併為一個部委。二十大提出「完善黨中央決策議事協調機構」，「強化國家安全工作協調機制」，相信也將有所著墨，中央政法委系統繼續有機構改革。

國務院 公務員

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