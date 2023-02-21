陸對台強化兩手策略 學者：台應保持戰略自主

陸委會21日發布「中國大陸情勢報告」，指大陸將強化操作兩手策略促統，國策研究院資深顧問、開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲受訪表示，未來兩岸關係仍主要取決於中美情勢，當前中美是「對抗中有對話，圍堵中有接觸」，鬥而不破，台灣也應思考如何與對岸溝通，並保持戰略自主、戰略靈活，以降低風險。

陳文甲表示，大陸兩手策略非常明顯，對台灣在野人士和工商團體、民間組織等採取懷柔歡迎態度，強調兩岸一家親，另一方面，由於兩岸關係受中美博奕影響，中共透過軍事力量反台獨、反外部介入，威懾執政黨不要法理台獨、警告美日。

陳文甲認為，兩岸關係建立在中美關係，與兩岸官方溝通、民間交流等三個基線上，民間交流仍發揮積極作用，讓關係不至於緊繃，陸方也深知保持民間交流，對所謂「解決台灣問題」就還有空間。

但陳文甲也呼籲，兩岸最重要的仍是官方溝通重啟，因為民間不能代表官方，雙方都需要釋出更多善意。

俄烏戰事將滿周年，兩岸是否也有風險，陳文甲說，俄羅斯實際面對的是美國等西方國家，大陸在公開態度上一直比較觀望，今天外長秦剛說停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，若沒有對俄進一步支持，中美關係應會比較緩和，兩岸關係也會放緩。

陳文甲說，中美關係是「對抗中有對話，圍堵中有接觸」，一切外交軍事手段都是為了戰略威懾或政治考量，但鬥而不破，例如「氣球事件」後還有接觸。從這點來看，兩岸沒有深仇大恨，台灣也應巧妙運用，不要僵化，若能保持更高度戰略自主、戰略靈活，有助降低風險。

他認為，後續兩岸關係仍存在美國眾議長麥卡錫訪台這一變數，但緊張情勢應不會像去年8月那樣嚴峻。