日媒：日本的高端外國人才中 66％來自中國

據《日本經濟新聞》報導，在日本的「高端外國人才」中，有66％來自中國，遠遠領先於第二名印度（6％）和第三名韓國（6％）。

報導指出，高端外國人才指的是擁有專業知識和技能，且在日本企業和研究機構等工作的外國人。日本出入境管理機構「出入國在留管理廳」解釋為「有望給日本產業帶來創新且能提高勞動市場效率的人才」。

實際上，從2012年起，日本不斷透過新設的在留資格「高度專門職」擴大吸引人才。截至2022年6月底，高端外國人才有1萬7199人，占到在留外國人總數的0.6％。

今年2月17日，日本政府又發布吸引高端外國人才的新政策，將新設「特別高端人才制度」，年收入在2,000萬日圓（約新台幣451萬元）以上的外國技術人員，在日本逗留1年即可申請永住權（永久居住權）。

同時，日本政府還將允許世界排名靠前大學的在日留學生，畢業後最長可在日本停留兩年，以展開求職活動。

據《日本經濟新聞》報導，日本政府希望在日幣貶值背景下，從國外吸引半導體和蓄電池工廠進駐日本。隨著有實力的外國企業進駐日本，進入日本的高端外國人才可能會越來越多。

有分析指出，薪資水準較低是日本吸引高端人才面臨的困難之一。2022年的調查結果顯示，日本IT行業就業人員的平均年收入大約為四萬美元，僅為美國的一半。為吸引高端人才，需要縮小日本與國外的薪資水準差距。