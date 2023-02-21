秦剛：「有關國家」應停止鼓譟「今日烏克蘭 明日台灣」

大陸外長秦剛21日在北京出席活動時，表示來自外部的打壓和遏制不斷升級，「對中國的主權安全構成嚴重威脅」。對於俄烏戰爭，他則指出「有關國家」應該立即停止拱火澆油，停止向中國大陸甩鍋推責，停止鼓噪「今日烏克蘭，明日台灣」。

據環球時報消息， 21日「全球安全倡議：破解安全困境的中國方案」藍廳論壇在北京舉行，秦剛出席並做主旨演講時，提到烏克蘭危機全面升級已經一年，局勢走向備受國際關注，大陸對衝突不斷加劇甚至走向失控深感憂慮。

秦剛重申，大陸始終立足是非曲直，恪守客觀公正。他強調大陸國家主席習近平提出「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」，為緩和局勢、化解危機發揮了負責任、建設性作用。他指出，大陸將繼續勸和促談。

秦剛也公開表示，「我們敦促有關國家立即停止拱火澆油，停止向中國甩鍋推責，停止鼓噪『今日烏克蘭，明日台灣』」。

秦剛強調，「中國的發展離不開安全的國際環境，同樣，沒有中國的安全，也就沒有世界的安全」。他並提到，「來自外部的對中國的打壓和遏制不斷升級，愈演愈烈，對中國的主權安全構成嚴重威脅」。他重申，安全是世界各國的權利，不是某些國家獨享的專利，更不是由個別國家說了算。

另據北京商報報導，秦剛強調，「未來無論發展到什麼程度，中國永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽，始終堅持做世界和平的守護者」。他也透露，大陸將適時舉辦「全球安全倡議高級別活動」，與各方共商安全大計。