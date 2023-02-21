陸發布《全球安全倡議概念文件》 籲踐行真正的多邊主義

大陸外交部21日舉辦藍廳論壇發布《全球安全倡議概念文件》，呼籲共同踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系，並提出二十個重點合作方向，並稱未來五年中方願向全球發展中國家提供5,000個研修培訓名額用於培養專業人才，共同應對全球性安全問題。

據新華社，文件提出中方核心理念與原則，首重大陸國家主席習近平2014年首次提出共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，核心內涵就是主張秉持共同安全理念，尊重和保障每一個國家的安全；主張重視綜合施策，統籌維護傳統領域和非傳統領域安全；主張堅持合作之道，透過政治對話、和平談判來實現安全。

文件呼籲共同踐行真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護聯合國權威及其在全球安全治理中的主要平臺地位。

文件並指，冷戰思維、單邊主義、陣營對抗、霸權主義與聯合國憲章精神相違背，應當受到抵制和反對。

該文件還強調，堅持透過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端。戰爭和制裁不是解決爭端的根本之道，對話協商才是化解分歧的有效途徑。同時呼籲加強國家間戰略溝通，增進安全互信，化解矛盾，管控分歧，消除危機產生的根源。

同時，指稱大國應堅持公道正義，承擔應盡責任，支援平等協商，根據當事國需要和願望勸和促談、斡旋調停。國際社會應支持一切有利於和平解決危機的努力，鼓勵衝突各方以對話建互信、解紛爭、促安全。濫用單邊制裁和「長臂管轄」不但解決不了問題，反而會製造更多困難和複雜因素。

該文件指出，當前，安全的內涵和外延更加豐富，呈現更加突出的聯動性、跨國性、多樣性，傳統安全威脅和非傳統安全威脅相互交織。中方宣導各國踐行共商共建共用的全球治理觀，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題，多管齊下、綜合施策，完善規則，攜手尋求長遠解決之道，