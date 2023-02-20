喊話國民黨 陸委會：不應呼應中共政治立場

國民黨副主席夏立言結束大陸訪問行程回台後，20日召開記者會說明，重申國民黨堅持「九二共識」、一中各表、反對台獨的基本立場，並指此行「我們是去對話不是去吵架」。陸委會對此回應說，兩岸交流互動應秉持對等尊嚴，不應片面設置任何政治前提，並呼籲在野黨不應呼應中共當局定義的「九二共識」政治立場。

陸委會指出，針對中國國民黨記者會說明副主席夏立言等赴陸情形，陸委會重申政府政策一貫，兩岸交流互動應秉持對等尊嚴、真正促進相互理解，不應片面設置任何政治前提。

陸委會認為，我政黨良性競爭、對外團結，與陸方進行交流，應遵循政策規範、充分反映台灣民意對維護主權民主、和平處理兩岸關係的堅持，才能有利雙方良性互動及確實保障台灣人民利益福祉。

陸委會強調，北京方面應以理性平等、相互尊重的態度，務實處理兩岸事務，在疫後逐步開展的交流往來中，應先排除此前因其政治及人為干預所設置的交流限制與阻礙，放棄對台分化操弄的意圖，更不應片面設置損害我主權、矮化台灣的任何政治前提與終局安排。

陸委會提到，特別是中共當局定義「一中原則、謀求統一、接受一國兩制」的「九二共識」，在野政黨不應對此政治立場予以呼應，台灣人民也不會接受。

陸委會接著指出，政府後續將評估逐步恢復兩岸人員與交通往來，並做好各項交流安全管理。有關各界關注農漁產品輸銷、台商及國人在陸權益等議題，政府相關單位均已向陸方反映改善，並採取分散風險與協助處理，呼籲對岸不要反覆將經貿民生措施當作對台統戰施壓工具，才有助於兩岸交流健康有序發展。

陸委會最後表示，再次提醒國人從事交流活動應遵循政府政策與相關規範，未經授權不得協商涉公權力事項，並避免落入統戰分化的可能風險，共同維護台灣最大利益。