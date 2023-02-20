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中國秋後算賬 大逮白紙運動抗議者

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
成都西南交通大學的學生舉辦的燭光紀念儀式，哀悼烏魯木齊火災事件。(Photo on Wiki Commons)
成都西南交通大學的學生舉辦的燭光紀念儀式，哀悼烏魯木齊火災事件。(Photo on Wiki Commons)

中國政府開始秋後算帳！中國去年爆發白紙運動，抗議者呼籲中國政府解封「動態清零」的政策，當局隨後也確實放寬防疫政策。但現在陸續傳出白紙運動示威者失蹤、或因「尋釁滋事」等罪名被逮捕等狀況，國際人權組織向中國當局呼籲，儘快釋放示威者。

白紙運動 秋後算帳？

紐約時報》報導，去年11月因為動態清零措施釀成新疆烏魯木齊有10人因火災死亡，反封控的情緒瞬間蔓延中國，各大城市和大學掀起如火如荼的白紙革命，當時超過超過50所大學串聯、逾10個城市掀起遊行浪潮。

BBC》報導，中國政府後續就結束了動態清零的防疫政策，白紙運動的抗議示威活動也逐漸從大眾的記憶中淡出。但中國政府至今開始逮捕參與白紙運動的，一名參與抗議活動的人士表示：「至今估計超過100人被捕」。

中國政府通常以「尋釁滋事」的罪名逮捕示威者，批評人士指控，此罪名常被當局用來鎮壓異議份子。被關押的人士大多曾就讀海外大學，職業包括作家、作家或金融專業人士，目前國際人權大學與海外大學都呼籲，儘速釋放被逮捕的示威者。

國際組織疾呼放人

包括芝加哥大學、新南威爾斯大學等大學都證實，過去曾在校園就讀的學生已經被中國政府逮捕，盼當局能以「尊重法律與人權」的前提下，解決該議題。

無國界記者組織指出，目前資訊顯示，至少有4名被拘捕的人是記者，對堅持站在國家對立面報導事實的人來說，讓人感到不寒而慄。人權團體說，中國年輕人為了自由與人權付出了無比沉重的代價。

批評者表示，中國政府希望透過逮捕行動釋放「殺雞儆猴」的訊息，並儘可能控訴抗議活動「背後有西方敵對勢力操作」。

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白紙運動 人權 清零

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