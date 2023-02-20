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徵高素質人才 陸海軍首次向地方大學生選拔飛行學員

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共海軍向地方普通大學生招募選拔飛行學員。取自共軍海軍公眾號
中共海軍向地方普通大學生招募選拔飛行學員。取自共軍海軍公眾號

中共海軍微信公眾號20日宣布，2023年起，大陸海軍面向地方普通高等學校應屆畢業生選拔艦載機飛行學員，旨在加速鍛造一支堪當強軍重任的艦載機飛行人才隊伍。公告還說，中共十八大以來，海軍部隊使命任務不斷拓展，戰略轉型加速推進，對高素質軍事人才需求日益迫切。

據澎湃新聞報導，這是共軍海軍首次面相地方大學生選拔飛行學員，男女生均可報名，同時，海軍作為兵種齊全、核常兼備的戰略性軍種，在大陸國家安全和發展全局中具有十分重要的地位。

按照中共海軍公布的報名條件，為普通高等學校按照大陸本科一批線（特殊類型招生控制線）錄取，在規定學制內取得學歷、學位的理學、工學專業應屆畢業生。婚姻條件為未婚，年齡不超過24周歲，身高165到185公分之間，男性52公斤以上，女性48公斤以上等。

政治條件上，共軍要求熱愛黨（中共）、熱愛祖國（中國大陸）、熱愛人民、熱愛社會主義；本人自願報名、家長支持；本人及家庭主要成員政治歷史清白，現實表現良好，未受刑事處罰，無嚴重違紀違法問題。

中共海軍公布的飛行學員培養方式為，錄取學員入校後，安排為期2個月的入伍訓練和當兵鍛煉，按照「初級教練機訓練、中高級教練機訓練、主戰機型改裝訓練」流程，進行為期3到4年的航空理論學習和飛行訓練。

公告稱，共軍海軍飛行員有機會參加海外出訪、遠洋護航、聯合軍演等軍事活動。

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