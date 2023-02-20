共軍東部戰區艦艇編隊展開實彈射擊

共軍東部戰區連日展開軍演。據共軍東部戰區微信公眾號20日發布，近日，東部戰區海軍某護衛艦宜春艦、溫州艦、德陽艦等多艘艦艇組成編隊，奔赴某海域展開實兵實彈訓練，旨在檢驗艦艇編隊協同作戰水準，提升官兵在複雜環境下實戰能力。

據東部戰區發布，艦艇編隊抵達訓練海區後，宜春艦發現不明海上目標，拉響戰鬥警報，打響海上交鋒。過程中，共軍東部戰區各艦綜合運用雷達、光電系統跟蹤鎖定可疑目標，主砲號手根據戰場環境調整優化射擊角度，成功摧毀目標。

除此之外，演練還包括編隊各艦應對空中威脅，做好抗擊準備，並成功攔截空中目標等。東部戰區指出，此次演練緊貼實戰要求，先後完成多型武器實彈射擊、航行補給等實戰化訓練，有效檢驗了艦艇編隊立體攻防，協同打擊以及特情處置能力。

在此之前，共軍東部戰區18日也在微信公眾號上公布，共軍東部戰區海軍某登陸艦大隊艦艇編隊，近日已輾轉多個海域，進行為期數天的全要素、多科目、實戰化的海上演練，完成搶灘登陸等任務，並指「官兵全時備戰，隨時準備投身下一場戰鬥」。

17、18日，共軍東部戰區還分別在官方微博公布，近日組織火箭軍某部奔赴陌生地域展開對抗演練，和海軍某驅逐艦支隊，組織艦艇編隊奔赴東海某海域，展開多科目高強度實戰化訓練的訊息。