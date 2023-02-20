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中國「腳踏兩條船」？ 王毅會烏外長後訪俄羅斯

德國之聲／ 德國之聲

中國外交部週日（2月19日）發布聲明指出，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅於18日出席慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）期間，應約會見了烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），並強調在烏克蘭問題上，「中方始終站在和平一邊」。

聲明寫道，中國不願看到烏克蘭危機「長期化、擴大化」，並已預備好與國際社會合作，防止俄烏形勢進一步惡化，且「中方始終站在對話一邊，始終堅持勸和促談」，將持之以恆地爭取和平。

據報，庫列巴回應道：「沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平。」並表示烏克蘭重視中國的國際地位和影響力，以及中方在政治解決危機上的立場，過去一年，「烏克蘭與中國一直保持溝通」，期待中方接下來能繼續「發揮建設性作用」。

會談中，王毅還稱中國和烏克蘭是「戰略夥伴」，盼中烏關係能夠「繼續穩定發展」。中國官媒「中國環球電視網」（CGTN）另報導，王毅讚賞烏克蘭堅持「一個中國」原則，並感謝烏方在去年2月「衝突爆發」時，曾協助撤離中國公民。

18日，王毅在慕安會發表演說表示，中國將在2月24日——即烏克蘭危機一周年之際，發布烏克蘭和平計畫，作為中國政治解決烏克蘭危機的立場說明文件。

然而，據《華爾街日報》報導，王毅在歐洲之行結束後，按原定計畫出訪俄羅斯，並於週一（20日）抵達了莫斯科，以表明北京對中俄關係的重視。

中國試圖「腳踏兩條船」？

儘管王毅不斷對外強調，中方將在俄烏危機中爭取和平，但美國及歐洲各國仍對中國立場持保留態度。

路透社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日在出席慕安會期間，與王毅進行了場邊會談，他警告中國，如果中方向俄羅斯入侵烏克蘭提供實質援助，「後果將不堪設想」，並將會為中美關係帶來嚴重問題。

會後，布林肯向哥倫比亞廣播公司（CBS）「面向全國」節目表示：「根據掌握到的消息，我們現在擔心的是，他們（中國）正考慮（向俄羅斯）提供致命性支持。」

隔日（19日），布林肯又在美國全國廣播公司（NBC）「新聞見面會」節目重申了這一點，並表示，中國正試著「腳踏兩隻船」（have it both ways），「一面在公開場合說自己願意為烏克蘭和平而努力，但私底下——正如我所說的，一面在過去幾個月來向（向俄羅斯）提供非致命性援助，但這些援助確實直接幫助了俄羅斯入侵烏克蘭。」

布林肯在NBC的節目中強調，雖然中國目前還沒有越過界線，向俄國提供致命援助，但美方對其可能性表達「嚴正關切」。

被問及中國將以何種形式提供俄國致命援助？布林肯回應，目前細節尚不便透露，但美國將盡快公布更多資訊，以證據說明北京是如何認真考慮向俄羅斯提供致命援助，並指出其形式將非常多元，包含直接向俄羅斯「提供武器」。

英國《衛報》報導，自俄烏戰爭以來，中國與俄羅斯的貿易正在增加。中方一直在購買俄羅斯的石油，使歐盟與七國集團（G7）對俄羅斯實施的石油價格上限制裁效用降低。

（綜合報導）

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