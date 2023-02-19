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港媒：夏立言訪陸只是開端 尋找「有識之士」成北京對台主調

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
中共中央政治局常委王滬寧（右）在北京會見中國國民黨副主席夏立言（左）一行。（新華社）
中共中央政治局常委王滬寧（右）在北京會見中國國民黨副主席夏立言（左）一行。（新華社）

國民黨副主席夏立言結束訪問大陸行程，香港01撰文並以香港當年回歸大陸的歷程分析稱，北京或已定調將擴大規模與台灣各界精英交流溝通，尋找台灣的「有識之士」。

香港01分析報導稱，夏立言近半年內兩度訪陸，獲見中共官員層級從副部級一下拉升至正國級，背後的意義恐不容小覷。北京接待夏立言意欲透露的對台訊息，絕非僅止於國民黨或夏立言一黨一人而已，而是說明了此乃中共對台下一波行動的開端，中央或已定調將擴大規模與台灣各界精英交流溝通，甚至是「開展廣泛深入協商」。

夏立言在陸獲接待層級之高，關鍵仍是在於中共二十大之後，內部對於解決台灣問題的統一進程，有了更為清晰的做法和調性。尤其是擅長黨際外事交流的宋濤，從退居二線再受起用出掌國台辦，意味着他將承擔起更多對台灣政界精英，從交流、溝通到協商的重責大任，讓台灣各領域重要人士明白北京在台灣問題上的想法與政策方向。

宋濤今（2023）年初提出的「新年寄語」，其中便言及「堅持『和平統一、一國兩制』方針，在一個中國原則和『九二共識』基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。」

誰是台灣各界的「有識之士」？又要如何在台灣茫茫人海中找到「有識之士」？這一系列問題絕對是中共二十大之後對台工作的重頭戲，亦即為疫後北京主動積極推展兩岸恢復大交流的用意所在，夏立言此行便是端倪。

報導引述一位熟悉香港回歸歷程的知情人士指出，北京對台工作的完整思路和做法，在歷史上是有跡可尋的，而且是中共的拿手好戲。他說，在1984年中英就香港問題談判完成以前的兩年左右時間，中共即與香港各個力量、派系和不同團體進行了密切的溝通。此番場景和手法，宛若翻版一般，再度現身於中共統一台灣的議程表之中。

與香港回歸歷史經驗不同的是，當前台灣問題面臨到美國拿台灣牌應對中美戰略對抗的嚴峻形勢。但中共解決台灣問題的大政方針和主旋律，依舊是「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」。為了實踐此承諾，可以預見中共還會加大溝通、協商，乃至於進展到談判的力度，按着自己的腳步往前推進統一。

夏立言赴陸期間獲得高規格接待，除了國台辦主任宋濤外，還先後會見中共中央政治局常委王滬寧，中央政治局委員尹力、陳吉寧、袁家軍，以及湖北省委書記王蒙徽、四川省委書記王曉暉等重要官員。

中共二十大 香港回歸 夏立言 國民黨

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